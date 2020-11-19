Сборная провалилась в Белграде. Это конец сказки Черчесова?

Сборная России потерпела самое крупное поражение за 16 лет. Фото: Михаил Шапаев / Пресс-служба РФС

Сборная России провалила решающий матч года. Подопечные Станислава Черчесова потерпели разгромное поражение от Сербии (0:5), потеряли первую строчку в группе Лиги наций, а также вылетели из состава второй корзины при жеребьёвке отборочного турнира к ЧМ-2022.

Матч с Сербией имел огромное значение. И дело даже не в потенциальном первом месте в своей группе Лиги наций и в повышении в классе. В этой встрече решалась судьба нашей команды при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату мира-2022 (она состоится 7 декабря). Перед матчем в Белграде россияне находились на двадцатой позиции в рейтинге ФИФА и замыкали вторую корзину. Сохранив это место, наша команда облегчила бы себе группу в отборочном турнире к ЧМ-2022. Нужна была победа с любым счётом.

Что интересно, с Сербией сборная России играла до этого пять раз, трижды победила и дважды сыграла вничью. У сербов отсутствовали сразу несколько игроков основы, в том числе Сергей Милинкович-Савич из итальянского «Лацио». До встречи с Россией сербы провели пять матчей в Лиге наций, в двух уступили (в том числе и нашей команде), в трёх сыграли вничью и были аутсайдерами квартета.

Казалось, всё в наших руках. Обыгрывай не особо мотивированную Сербию – и первое место в группе Лиги наций, и двадцатая позиция в рейтинге твои. Но в этот вечер российские футболисты превзошли сами себя. Такого катастрофичного матча не было со времён игры с Португалией (в 2004 году наша команда уступила со счётом 1:7). Уже после первого тайма россияне уступали со счётом 0:4, а во втором не сумели забить даже гол престижа и «сгорели» с позорным итоговым счётом 0:5.

Интересно, что даже при разгромном поражении мы могли сохранить место в двадцатке сильнейших команд Европы, но преследовавшая нас Румыния сумела сыграть вничью с Северной Ирландией (1:1) и обошла нашу команду в рейтинге. А ничейный результат румынам на 84-й минуте принёс… нападающий екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви. Он не вызывался в сборную с 2017 года и никогда прежде не забивал в составе национальной команды. Но именно в этот вечер Эрик был в расположении сборной, вышел на замену и забил свой дебютный гол, окончательно лишивший шансов сборную России.

В итоге Россия осталась без повышения в классе на следующий розыгрыш Лиги наций (и, соответственно, без матчей с топовыми сборными), потеряла место во второй корзине, усложнив себе отбор на ЧМ-2022, и потерпела самое крупное поражение за 16 лет. И поражение здесь во многом тренерское. Наверное, все уже привыкли к не самой приятной манере поведения Станислава Черчесова на публике, к его упёртости и упрямству. Перед чемпионатом мира сборную много критиковали, недоумевали, зачем были вызваны в команду 38-летний Сергей Игнашевич, проводящий не самый удачный сезон Илья Кутепов. Да и вообще, вопросов было много. Но тогда все они были сняты результатами.

Станислав Саламович и сейчас продолжал гнуть свою линию. Место в воротах в решающем матче доверил Гилерме, хотя из всей тройки голкиперов сборной он самый нестабильный на данный момент. На остриё атаки вышел Антон Заболотный, хотя очевидно, что Александр Соболев, просидевший весь матч на скамейке, выглядел бы куда лучше. Не стоит забывать про его решение отозвать из команды Артёма Дзюбу, лидера и капитана. И всё это было бы оправданно, если бы сборная выполнила задачу. Но команда провалилась, и это ещё очень мягко сказано. И, соответственно, к Станиславу Саламовичу возникают вопросы. После чемпионата мира команда по большому счёту провалила два следующих турнира (четвертьфиналист чемпионата мира не смог дважды подряд занять первое место в группе Лиги наций, находясь в компании далеко не самых топовых сборных). Сборная не выигрывает уже шесть матчей подряд. В последних двух встречах россияне потерпели два поражения, пропустив восемь мячей. Это ли не повод задуматься об отставке тренерского штаба и формировании нового, который и будет вести сборную к Катару-2022?

После матча Станислав Черчесов в своей грубой манере не стал отвечать на вопросы об увольнении, сославшись на то, что это не в его компетенции. То есть сам он уходить не собирается, хотя после такого фиаско, кажется, многие бы об этом задумались на его месте.

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