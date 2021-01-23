ФК «Урал» на сборах в ОАЭ обыграл «Крансодар-2»

ФК «Урала» продолжает готовиться к возобновлению чемпионата на сборах ОАЭ. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

ФК «Урала» продолжает готовиться к возобновлению чемпионата на сборах ОАЭ. Накануне футболисты из Екатеринбурга провели первый контрольный матч – обыграли «Краснодар-2» со счётом 3:1.

Как сообщает пресс-служба ФК «Урал», подопечные Юрия Матвеева провели два тайма в разных составах. При этом, в матче приняли участие все новички команды. Один из них стал автором первого забитого мяча – в середине первого тайма отличился Артём Максименко. Во втором тайме по мячу забили Евгений Татаринов и Артём Шаболин.

Под занавес встречи футболисты «Краснодара-2» отыграли один мяч.

«Хотелось посмотреть, как себя в боевых условиях проявят новички, как они впишутся в нашу игру. Кто-то отлично справился, кто-то хорошо, кто-то удовлетворительно. Мы работали на сборе четыре дня. Работа была достаточно напряженная. Поэтому игра проходила на фоне усталости. Какие-то моменты понравились. Но есть моменты, над которыми надо работать», - рассказал после встречи главный тренер ФК «Урал» Юрий Матвеев.

Добавим, что сегодня утром футболисты «Урала» уже провели восстановительную тренировку. Она состоялась на территории отеля, в котором базируется команда. На первой части занятия игроки работали под руководством тренеров по физподготовке, а затем сыграли в волейбол против тренерского штаба.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», ФК «Урал» улетел на первый сбор в ОАЭ 17 января. До этого команда пополнилась несколькими новичками.