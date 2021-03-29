Дзюба и сборная России пока лидируют

На претензии недоброжелателей Артём Дзюба отвечает голами. Фото: Константин Рыбин/Пресс-служба РФС.

На олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи сборная России по футболу выиграла второй матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года – у сборной Словении со счётом 2:1 и стала единоличным лидером группы «H».

Пока выступление сборной России выглядит идеальной иллюстрацией к старому доброму английскому тезису про то, что самое красивое в футболе – это счёт на табло. Игра что с Мальтой, что со Словенией вряд ли порадовала футбольных гурманов, но задача пройти два тура без потерь выполнена. Правда, соперниками сборной России (39-е место в текущем рейтинге ФИФА) обыграла в гостях Мальту (176-е) и дома Словению (62-е). В споре за единственную прямую путёвку в Катар ещё предстоит дважды сыграть со Словакией (34-е) и Хорватией (11-е).

Максим Мухин из московского «Локомотива», сыгравший всего шесть матчей в Премьер-лиге дебютировал в игре со Словенией в национальной команде и стал её первым игроком, родившимся в XXI веке (4 ноября 2001 года). А главным героем безусловно стал капитан Артём Дзюба, забивший оба мяча в ворота опытного словенского голкипера Яна Облака, также обладателя капитанской повязки. И если первый гол стал результатом его отработанного в «Зените» взаимодействия с Далером Кузяевым, то второй – яркий пример сочетания случайности, голевого чутья и умения выжать из эпизода максимальную выгоду.

Артём Дзюба в двух квалификационных матчах сборной забил три мяча из пяти и сейчас входит в число шести самых результативных игроков европейской квалификации. Дубль в ворота словенцев позволил Артёму Дзюбе вплотную приблизиться к лучшему бомбардиру в истории сборной России Александру Кержакову, следующий гол капитана сборной будет тридцатым, и он станет совладельцем рекорда. Четыре гола за клуб или сборную осталось нападающему до отметки в 200 голов в зачёт символического «Клуба Григория Федотова» для лучших бомбардиров отечественного футбола. Выше него только трое уже завершивших карьеру – Олег Блохин (311), Олег Протасов (245) и всё тот же Александр Кержаков (226).

Кроме того, уже ближайший выход на поле в составе сборной России позволит Дзюбе войти в символический «Клуб Игоря Нетто», пропуском в который являются 50 матчей за национальную сборную России (СНГ, СССР). Он станет 49-м членом клуба за без двух лет столетнюю историю сборной. Случиться это может уже сегодня – сборная России проведёт третий матч квалификации к чемпионату мира 2022 года в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского против Словакии. Продолжение квалификации к чемпионату мира 2022 года будет уже осенью – в сентябре, а до этого команде Станислава Черчесова предстоит сыграть в финальном турнире чемпионата Европы, перенесённого с 2020 года на июнь 2021-го.

Положение команд в группе «H» после двух туров: Россия 6 очков, Словения, Хорватия – по 3, Словакия – 2, Кипр, Мальта – по 1. Прямую путёвку в Катар получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, сможет попасть на чемпионат мира через игры плей-офф.

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