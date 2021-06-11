Названы звёздные гости фан-зоны Евро-2020 в Екатеринбурге

Burito исполнит хиты для посетителей фан-зоны в Екатеринбурге. Фото: Александр Исаков.

На стадионе «Екатеринбург-Арена» откроется фан-зона «Наши парни». Все желающие смогут посмотреть матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии на большом экране.

Гостями екатеринбургской фан-зоны Евро-2020 станут известные футболисты Дмитрий Сычёв и Дмитрий Хлестов. Они сыграют с горожанами в футбол 3х3 и проведут автограф-сессию. Кроме того, за час до матча свои самые известные хиты исполнит группа Burito, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отмечается, что весь день посетителей фан-зоны ждут конкурсы и шоу-программа. Трансляция матча начнётся в 18:00. В перерыве матча будет разыграна футболка сборной России с автографами всех игроков команды на Евро-2020.

Вход в фан-зону «Наши парни» свободный.

Дмитрий Сычёв – нападающий. За свою карьеру играл за «Спартак» (Тамбов), «Спартак» (Москва), «Марсель» (Франция), «Локомотив» (Москва), «Динамо» (Минск), «Волга» (Нижний Новгород) и другие клубы. Чемпион и обладатель кубка страны в составе ФК «Локомотив». В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы-2008. Дмитрий Хлестов – защитник. Большую часть карьеры провёл в составе московского «Спартака». Семь раз становился чемпионом России, ещё четыре раза выигрывал Кубок СССР и России. Игрок сборной России с 1992 по 2002 годы.

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