Глава Минспорта РФ призвал провести реформы после поражения сборной на Евро

Руководитель ведомства считает важным сделать выводы о причинах провала на чемпионате. Фото: РФС

Минспорта РФ совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проанализирует итоги выступления сборной страны на чемпионате Европы, чтобы сделать правильные выводы и провести реформы в сфере массового футбола. Такое заявление сделал глава ведомства Олег Матыцин после разгромного поражения команды.

Как сообщили в Минспорта РФ, по его словам, итог участия в чемпионате для нашей команды неутешительный - выигрыш у финнов при двух крупных поражениях - от бельгийцев и датчан.

«Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд. При этом главными приоритетами для всех звеньев системы должны стать подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора», - приводит слова главы ведомства ТАСС.

По итогам выступления на чемпионате Европы российская команда набрала лишь три очка и, с учётом проигранных матчей, заняла последнее место в группе B. Первыми в группе стали бельгийцы (9 очков), вторыми - датчане (3), третьими - финны (3).

Как писала «Областная газета», подопечные Станислава Черчесова покинули турнир после разгромного проигрыша Дании (1:4). Под конец первого тайма датчане сумели выйти вперёд: точный дальний удар удался Дамсгору.

Во втором тайме датчане здорово пользовались свободными зонами. Поульсен использовал грубейшую ошибку Романа Зобнина и сделал счёт 2:0. Россияне отыграли один мяч с пенальти, который реализовал Артём Дзюба, но на большее нашу команду не хватило. Датчане забили ещё два мяча и установили окончательный счёт встречи - 4:1.