ФК «Урал» уступил «Сочи» со счётом 0:2

"Урал" не смог забить "Сочи". Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» на выезде уступил ФК «Сочи» 0:2. Екатеринбуржцы не могут победить три тура подряд.

Первый гол был забит на 8-й минуте. Ворота Ярослава Годзюра поразил Ивелин Попов. Финальную точку в матче поставил Кристиан Нобоа. На 71-й минуте, после просмотра ВАР, был назначен пенальти в порота «Урала». Нобоа реализовал удар. Больше голов в матче не было.

Таким образом, после трёх туров у «Урала» одно очко. В первом туре команда уступила «Краснодару» (0:3), а во втором сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (1:1).

Следующий матч «Урал» проведёт 14 августа на выезде против московского «Спартака».