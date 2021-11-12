Александр Ерохин провёл за «Урал» 66 матчей. Игра с Кипром стала для него 32-й за сборную. Дубль – первый в карьере. Фото: Михаил Шапаев / Российский футбольный союз

Сборная России по футболу крупно обыграла Кипр в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. В ворота киприотов в Санкт-Петербурге влетело шесть безответных мячей. Команда Валерия Карпина не знает поражений уже в шести играх подряд. Впереди – важнейшая встреча с Хорватией, в которой решится судьба прямой путёвки на мировое первенство в Катар.

Не думается, что кого-то сильно удивила эта победа. Возможно, её счёт, но не результат. Для нынешней сборной матч с киприотами был репетицией, если хотите, перед другой, решающей игрой. Но и репетировать надо на совесть.

Сборная Кипра, при всём к ней уважении, уступает в классе России. Даже в пресловутом рейтинге сборных FIFA нас разделяют несколько десятков позиций (33-я – у нас, 103-я – у Кипра). Хотя некоторые болельщики, конечно, возразят, что любая слабая команда способна вдруг дать такой бой лидеру, что запомнится надолго. И некоторые даже вспомнят, как сборная России уже недооценивала менее мастеровитого соперника и платила за это высокую цену (2009-й. Словения лишила нас путёвки на чемпионат мира-2010).

Позвольте ещё немного злоупотребить историей. Можно вспомнить события 1997 года, когда в городке Паралимни, также в отборочном цикле к чемпионату миру 1998 года, сборная России невероятным образом сыграла с Кипром – 1:1. Ту встречу не спасли ни Валерий Карпин, ни Александр Мостовой. Этот результат аукнулся нашей сборной через несколько матчей, когда тех самых двух недополученных очков, по сути, и не хватило, чтобы занять первое место в группе (18 – у Болгарии и 17 – у нас) и напрямую отправиться на чемпионат мира. Наша сборная попала в стыковые матчи на Италию. И Пьерлуиджи Казираги своим голом в Неаполе отправил нас домой.

Во многом перед такими командами, как Кипр, и стоит задача ставить палки в колёса лидерам. За высокие позиции в группе они, понятное дело, не борются. Поэтому матч прошёл под диктовку россиян. Александр Ерохин открыл счёт уже на четвёртой минуте. Но несмотря на ещё три удара в створ, сборная России больше в первом тайме не забила. Киприоты, возможно, не ожидали, что наши футболисты дадут в первой половине расслабиться и даже имели неплохой шанс забить. Выручил голкипер Матвей Сафонов.

Но второй тайм кардинально отличался от первого. Подопечные Валерия Карпина с невероятной скоростью начали забивать голы: 55-я минута – Фёдор Смолов, 56-я – Андрей Мостовой, 62-я – Алексей Сутормин. Затем на 82-й отличился Антон Заболотный, и финальную точку поставил Александр Ерохин в самой концовке основного времени. Итого – 6:0.

Отметим голы сразу трёх экс-игроков екатеринбургского «Урала» – Александра Ерохина, Фёдора Смолова и Антона Заболотного. Причём если Заболотный приходил в «Урал» ещё в ФНЛ, то Александр Ерохин в уральском клубе расцвёл до уровня сборной России (ему же досталась капитанская повязка после ухода с поля Александра Головина), а Фёдор Смолов смог перезапустить свою карьеру, чтобы сейчас играть столь ярко. И, кстати, дважды экс-уральские связки приводили к голу в ворота Кипра: при первом мяче Смолов отдавал Ерохину, а при последнем – Заболотный скидывал на Ерохина. И тот забил великолепный мяч ударом «ножницы». Ещё стоит отметить и гол Андрея Мостового, мастерски убравшего двумя финтами трёх защитников Кипра.

Сейчас можно найти много разной статистики и фактов, как, например, то что это самая крупная победа команды в квалификационном турнире чемпионата мира с 1965 года. Но, кажется, не так эта статистика важна в данном случае. Во-первых, забивала наша сборная и семь, и девять мячей когда-то (пусть и не в отборе к ЧМ), во-вторых, забили мы шесть всё-таки Кипру, а не Словении или Хорватии. В-третьих, киприоты приехали на матч в Россию аутсайдерами группы «H» и, вероятно, не имели даже толики мотивации умереть на поле, но забрать очки у сборной Валерия Карпина.

Куда важнее сейчас сделать выводы из этого матча. Мы видели по заявке, что некоторых игроков тренерский штаб решил приберечь и не выпустил на поле. Это, к примеру, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Вячеслав Караваев. Не все 90 минут сыграли Александр Головин, Фёдор Смолов. Возможно, что перечисленные футболисты и составят основу в матче с Хорватией.

Он состоится в воскресенье, 14 ноября (в 19:00 по уральскому времени). Сборная России сыграет на выезде. И, как мы уже говорили, от него зависит многое, если не сказать всё. «Всё» в данном случае – прямая путёвка на чемпионат мира 2022 года в Катар. Сейчас наша команда занимает первое место в группе и имеет в активе 22 очка. У Хорватии – 20 (они, к слову о статистике, забили Мальте 7 голов). Россиянам достаточно не проиграть в Сплите. В случае поражения сборная займёт вторую строчку и будет вынуждена пробиваться на ЧМ-22 через стыковые матчи с другими командами, занявшими второе место. Это, поверьте, будет ещё труднее, чем дать бой хорватам в воскресенье. Хорваты, имеющие в арсенале игроков ведущих клубов Европы, буду биться до последнего. Ох и жарко же будет на стадионе «Полюд», когда хозяев вперёд погонят ещё и местные болельщики. Держитесь, парни!