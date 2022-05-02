Темы дня

Спорт / Футбол
2 мая 2022, 20:31

«Синара» вышла в полуфинал мини-футбольной Суперлиги

«Синара» - первый полуфиналист Суперлиги

«Синара» - первый полуфиналист Суперлиги. Фото: В. Латышев/МФК "Синара"

Мини-футбольный клуб «Синара» одержал победу в третьей игре против «Новой генерации» (Сыктывкар) и вышел в полуфинал российской Суперлиги.

Третий матч в серии прошел в Сыктывкаре. Уже на первой минуте у «Новой генерации» за грубый фол был удален основной голкипер Александр Кригер. Екатеринбуржцы разыграли штрафной удар и забили гол – отличился Дмитрий Прудников. «Генерация» смогла отыграться через четыре минуты, но затем мяч дважды побывал в воротах у хозяев. Итог первого тайма – 3:1 в пользу «Синары».

Во втором тайме «Новая генерация» забила быстрый гол, но екатеринбуржцы почти сразу же ответили на него. Затем счет стал 3:5, но выровнять положение хозяева так не смоги. Итог встречи – 6:4 в пользу «Синары».

Таким образом, «Синара» трижды обыграла «Новую генерацию» – 3:0, 5:4 и 6:4. Уральский клуб стал первым полуфиналистом Суперлиги. В других парах еще продолжаются игры. Соперник «Синары» определится позднее.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.05.2022, 20:31 / Спорт
«Синара» вышла в полуфинал мини-футбольной Суперлиги
02.05.2022, 18:10 / Экономика
Российский кабмин позволил сочетать льготную ипотеку под 9% с рыночной
02.05.2022, 17:52 / Общество
Антон Шипулин прокомментировал высказывания Владимира Соловьева о Екатеринбурге
02.05.2022, 17:20 / Спорт
В Екатеринбурге прошла эстафета "Весна Победы"
02.05.2022, 16:07 / Экономика
В Нижнем Тагиле поставили на кадастровый учет дом-долгострой ЖК "Тимирязевский"