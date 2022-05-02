«Синара» вышла в полуфинал мини-футбольной Суперлиги

«Синара» - первый полуфиналист Суперлиги. Фото: В. Латышев/МФК "Синара"

Мини-футбольный клуб «Синара» одержал победу в третьей игре против «Новой генерации» (Сыктывкар) и вышел в полуфинал российской Суперлиги.

Третий матч в серии прошел в Сыктывкаре. Уже на первой минуте у «Новой генерации» за грубый фол был удален основной голкипер Александр Кригер. Екатеринбуржцы разыграли штрафной удар и забили гол – отличился Дмитрий Прудников. «Генерация» смогла отыграться через четыре минуты, но затем мяч дважды побывал в воротах у хозяев. Итог первого тайма – 3:1 в пользу «Синары».

Во втором тайме «Новая генерация» забила быстрый гол, но екатеринбуржцы почти сразу же ответили на него. Затем счет стал 3:5, но выровнять положение хозяева так не смоги. Итог встречи – 6:4 в пользу «Синары».

Таким образом, «Синара» трижды обыграла «Новую генерацию» – 3:0, 5:4 и 6:4. Уральский клуб стал первым полуфиналистом Суперлиги. В других парах еще продолжаются игры. Соперник «Синары» определится позднее.