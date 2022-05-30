Новый футбольный сезон может стартовать в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба "Урала"

В России завершился футбольный сезон 2021/22. Определились все участники Премьер-лиги на следующий сезон, стало известно имя обладателя Кубка России. При этом новый сезон начнется уже в середине июля.

Екатеринбург, Казань или Нижний Новгород

Традиционно футбольный сезон открывает матч за Суперкубок страны, где встречаются победитель чемпионата с обладателем Кубка страны. Если имя чемпиона определилось уже давно - санкт-петербургский "Зенит" выиграл Премьер-лигу в четвертый раз подряд, то вот обладатель Кубка России стал известен лишь в минувшие выходные. В финальном поединке московский "Спартак" обыграл "Динамо" (2:1) и встретится с "Зенитом" в матче-открытии сезона.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Екатеринбург может стать городом, который примет матч за Суперкубок. По информации "Спорт-Экспресса", на эту встречу претендуют также Нижний Новгород и Казань. "Областной газете" удалось выяснить, что "Екатеринбург Арена" не подавала заявку на проведение встречи за Суперкубок. Но источник газеты, знакомый с ситуацией, пояснил, что город может получить право на проведение этой игры даже без поданной заявки: Российский футбольный союз (РФС) сам определяет место и дату проведения матча за Суперкубок. И Екатеринбург действительно рассматривается как один из кандидатов, но приоритетным вариантом на данный момент является Нижний Новгород. Встреча за Суперкубок запланирована на 9 или 10 июля, а через неделю возьмет старт и новый сезон в Премьер-лиге.

Много разговоров было о том, что лигу планируют расширять до 18 команд, но в итоге РФС оставил формат проведения турнира в привычном виде, в элитном дивизионе выступят 16 команд, в том числе и "Урал", который в последнем туре избежал стыковых матчей и занял 12-е место по итогам прошедшего сезона. Напрямую в ФНЛ вылетели казанский "Рубин" и тульский "Арсенал", а "Химки" и "Уфа" играли стыковые матчи со "СКА-Хабаровском" и "Оренбургом" соответственно. И если подмосковной команде по сумме двух встреч удалось сохранить прописку в Премьер-лиге, то "Уфа" на последней минуте ответного матча упустила выгодную для себя ничью и проиграла "Оренбургу", вылетев в ФНЛ.

Первое приобретение

Сейчас футболисты ушли в отпуск, который, правда, продлится совсем недолго. Все клубы назначают дату выхода из отпуска самостоятельно. Игроки "Урала" прибудут в Екатеринбург 15 июня, в течение двух дней пройдут углубленное медицинское обследование, после чего команда проведет сборы. Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе клуба, "Урал" собирается базироваться в Екатеринбурге и не полетит на зарубежные сборы. "Шмели" будут тренироваться на Уралмаше, где есть два натуральных поля. Как и в прошлом сезоне, команда проведет несколько контрольных матчей, однако соперники станут известны позднее.

Межсезонье - время, когда команды усиливают свои составы. Так, первым приобретением "Урала" должен стать защитник Иллой-Айет Владис-Эммерсон. По информации "Областной газеты", сегодня 26-летний футболист прошел медицинское обследование, а завтра должен подписать с командой долгосрочный контракт. У Эммерсона два гражданства - Республики Конго и Украины. При этом родился Иллой-Айет в Одессе, где и начинал играть в футбол. Последним клубом Эммерсона был "СКА-Хабаровск", принимавший участие в стыковых матчах против "Химок", а сам Иллой-Айет стал автором единственного гола своей команды в этих двух матчах.

Пока не понятна судьба полузащитников "Урала" Рафала Августыняка и Олега Шатова. Поляк уехал к себе на родину и, по словам президента "Урала" Григория Иванова, должен принять решение о своем будущем. То же самое касается и Олега Шатова, контракт с которым был подписан всего на полгода. От их решений будет зависеть дальнейшая трансферная политика "Урала".