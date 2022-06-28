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28 июня 2022, 19:30

Скончался ветеран футбольного «Уралмаша» Евгений Сесюнин

Евгений Сесюнин

Евгений Сесюнин. Фото: ФК "Урал"

Бывший полузащитник свердловского «Уралмаша» Евгений СЕСЮНИН скончался на 80-м году жизни.

Евгений Сесюнин родился в 1942 году в поселке Бердяуш в Челябинской области. Футбольную карьеру начинал в каменск-уральском «Металлурге», продолжал в челябинском «Локомотиве», а уже в 1962 году оказался в свердловском «Уралмаше».

Евгений Сесюнин был звездой уральского футбола того времени. В 1965 году он даже уехал в столичное «Динамо», но за команду сыграл один матч – 11 июля 1965 года против ростовского СКА.

С лета 1965 года в течение семи сезонов снова играл за «Уралмаш». В сезоне 1969 года со своей командой играл в высшей лиге, где провел 32 матча и забил 3 гола, однако команда не смогла удержаться на высшем уровне.

Всего в составе «Уралмаша» Евгений Сесюнин провел 288 игр, забив 41 гол.

Покинул свердловский клуб в 1972 году и после трех лет в пермской «Звезде» завершил игровую карьеру.

Позднее, в 1977 и 1980 годах, он два года был тренером «Уралмаша». Затем работал тренером в футбольной школе «Юность».

В 2017 году в клубных социальных сетях болельщики «Урала» выбирали имена для названия трибун стадиона «Уралмаш». Трибуну «А» поклонники назвали в честь Евгения Сесюнина.

Областная газета Свердловской области

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