Илья Помазун: «До 23-х лет следил за Нойером. Хотел играть как он»

Илья Помазун провел за «Урал» 43 игры в чемпионате России. Из них 14 – "сухих". Фото: Полина Зиновьева

Один из самых ярких игроков футбольного «Урала» в прошлом сезоне – 25-летний вратарь Илья ПОМАЗУН – вновь будет защищать ворота екатеринбургской команды. Он пришел в клуб из московского ЦСКА уже в третий раз. Корреспонденты «Облгазеты» Петр КАБАНОВ и Данил ПАЛИВОДА поговорили с голкипером, который сейчас находится среди лидеров в голосовании за приз имени Льва Яшина, вручаемый лучшему вратарю страны с 1960 года.

– Илья, перед началом беседы хотели бы показать один снимок. Тебе знаком этот человек?

– Конечно! Это мой отец.

– Оказалось, в архиве газеты есть такой снимок.

– Я вам скажу даже больше – эта майка хранится у нас дома. Я видел её.

– Твой папа, Александр Васильевич, в 2004 году сыграл за «Урал» пять матчей. И это первый случай в истории команды, когда отец и сын сыграли на одной, вратарской, позиции. Когда ты переходил в «Урал», папа давал советы?

– Я спрашивал про сам город. Папа, правда, недолго тут был – около полугода. Ему город понравился, но с тех пор, понятно, многое поменялось. Еще папа вспоминал, как в августе в Екатеринбурге пошел снег (смеется). Но сказал, что надо ехать.

Александр Помазун играл за "Урал" во Втором дивизионе. Провел 5 матчей. Из них четыре – на ноль. Фото: Владимир Васильев

– Интересно, что конкурентом твоего отца за место в основе тогда был Андрей Шпилев – сейчас тренер вратарей «Урала».

– Папа с Андреем Владиславовичем общаются, встречаются на разных конференциях. Папа сразу сказал мне, что Шпилев – хороший тренер и нужно попробовать с ним поработать.

– Тренерский штаб для тебя важен при переходе в новый клуб?

– Самое важное для меня – вратарское комьюнити. Нужно, чтобы тренер вратарей сближал команду. Андрей Владиславович каждый день думает про новые тренировки, что-то готовит нам. За эти почти два года еще ни разу в недельном цикле занятия не повторились. Он черпает многое из практики европейских команд, ездил на стажировки в Германию. Он накопил огромное количество информации и опыта.

– Расскажи побольше про его методы. О них уже легенды ходят: то с теннисными мячами тренировки, то в темных очках.

– Он ведет свой блог на sports.ru. Лучше зайти туда и все посмотреть, прочитать. Там все досконально описано. Понятно, что упражнения у всех тренеров примерно одни и те же. Но он иначе все подает. Знает, как сделать тренировочный процесс интересным.

– Сейчас идет голосование за премию имени Льва Яшина среди вратарей. В какой-то момент ты был на втором месте после голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова (сейчас Илья на четвертом. – Прим. ред). Можешь назвать свой топ самых сильных вратарей чемпионата?

– Мне очень приятно, что за меня столько людей уже проголосовало. По поводу своего топа… Я бы на первое место поставил Матвея Сафонова. На второе – армейца Игоря Акинфеева. На третье – Илью Лантратова из «Химок».

«Хочу поехать в Европу, поиграть там»

– Ты уже в третий раз приезжаешь в Екатеринбург. В этот раз ЦСКА отпустил без проблем?

– Без проблем. В ЦСКА понимают, что мне нужна игровая практика. Что лучше я буду выходить каждую неделю на поле и показывать себя, чем сидеть на скамейке.

– В этом году в ЦСКА – новый тренерский штаб, и он – со свердловскими корнями. Успел поговорить с Владимиром Федотовым?

– Нет, мы с ним разминулись. Я подписал контракт с «Уралом» и уехал на медобследование, а ЦСКА через день собрался.

– Помимо «Урала», были еще варианты для продолжения карьеры?

– Какие-то заинтересованные клубы были, но никто конкретного предложения не сделал. А с Григорием Викторовичем Ивановым (президентом «Урала» – Прим. ред.) мы начали общаться по поводу нового сезона еще в апреле. Тогда я сказал, что хочу подождать. Если появится хороший вариант в Европе, то хотел бы попробовать себя там, чтобы проверить свои силы. Лучше рискнуть и поехать, чем потом жалеть об упущенном шансе.

Илья Помазун. Фото: Полина Зиновьева

– Российские футболисты сейчас играют в Европе, но вот вратарей не так много.

– Но они есть. Ваня Злобин играет в Высшей лиге Португалии за «Фамаликан». Мы с ним вместе были в основе и молодежке ЦСКА. Станислав Крицюк хочет вернуться обратно в Португалию. Никита Хайкин играет в Норвегии, Александр Васютин из «Зенита» – в Швеции, а Андрей Лунев – в Германии.

– То есть в Норвегию или Швецию поехал бы?

– Все будет зависеть от предложения. Но их я всегда готов рассмотреть.

«У нас весь сезон получился как на американских горках»

– «Урал» в минувшем сезоне пропустил в 30 матчах всего 35 мячей – пятый показатель в лиге. В чем секрет?

– Очень хорошо работала оборона. Мы перестроились по ходу сезона на пять защитников. Это, конечно, оборонительная тактика, и до меня стало доходить меньше мячей. Мы прорабатывали перед каждой игрой как кто должен двигаться. Ребята здорово выступили, и как результат – мало пропущенных мячей.

– Команда в минувшем сезоне играла по разным схемам – и в пять защитников, и в четыре… Для тебя есть наиболее приемлемая?

– Наиболее приемлемая одна – когда мы выигрываем. Когда забиваем больше, чем пропускаем (смеется). Когда в команду в середине сезона пришел Олег Шатов, мы стали играть в четыре защитника, и футбол стал более атакующий. Еще вернулся в основой состав Слава Подберезкин, и в центре поля игра стала активнее. Поэтому, наверное, оптимально играть в четыре защитника и забивать много голов.

– Весной «Урал» проиграл несколько матчей подряд и опускался в зону прямого вылета. Не было ли паники в команде?

– У нас весь сезон получился как на американских горках. То вверх, то вниз. Понимали перед важными матчами весной, что в них необходимо набирать по три очка. Мотивировали себя. Закатили рукава и работали – дороги назад у нас просто не было.

– Еще вопрос про психологию. Часто ошибки вратарей рассматривают под микроскопом. Понятно, что есть тренерский разбор. А бывает, что после матчей тебя лично какие-то моменты не отпускают?

– После игр всегда тяжело уснуть. Огромный выброс адреналина, эмоций. Я лично и во время игры провожу краткий анализ ситуации: мог ли выручить, когда пропустил, или нет. После матча уже смотрю повторы эпизодов, еще раз анализирую свою игру. А после выходного мы уже с Андреем Шпилевым разбираем прошедшую встречу.

Илья Помазун. Фото: Полина Зиновьева

– Если брать прошедший сезон, то ведь критических ошибок у тебя почти не было…

– Были. С «Динамо» в ответной игре второй пропущенный гол, например: мог в том эпизоде выручить, с дальнего расстояния ведь наносился удар… А так, в каждой игре есть какие-то эпизоды, которые мы с тренером обсуждаем. И это не только игра на линии, а, например, начало атаки, подсказ защитникам, игра на выходе.

– Многие болельщики «Урала» сходятся во мнении, что если бы не твоя уверенная игра, то команда вылетела бы в ФНЛ…

– Слышал такие разговоры, но не соглашусь с ними. Один человек не может ни выиграть игру, ни проиграть ее. Футбол – командная игра, мы должны быть единым целым. И то, что мы провели отличный отрезок в концовке чемпионата и сохранили прописку в Премьер-лиге – заслуга всей команды.

«Было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки»

– Илья, давай вспомним твой дебют. 6 августа 2017 года, матч ЦСКА – «Рубин», и уже к 10-й минуте пропустил два гола. После встречи в одном СМИ появился текст «ЦСКА играл с пустыми воротами». Как ты пережил такое?

– Морального упадка никакого не было. Там был очень плотный график, когда игры шли через два дня на третий, так что у меня и времени толком не было, чтобы расстраиваться и посыпать голову пеплом. Через два дня уже полетели играть с «Тосно». Мы проанализировали ошибки, остальное я выкинул из головы. То, что писали тогда в СМИ, – не читал. Когда ты начинаешь это все читать, загоняешь себя в рамки. Лучше продолжать работать над собой.

– Команда тебя поддержала?

– Да, все всё понимали. Ошибся, бывает. Если открыть статистику любого вратаря, то у каждого такое случалось. Даже Лев Яшин допустил ошибку в своем первом матче (в концовке встречи при счете 1:0 в пользу его команды в попытке успеть к мячу первым вышел из ворот и столкнулся с одноклубником, что привело к пропущенному голу. – Прим. «ОГ»).

– Дебют в Лиге чемпионов у тебя тоже получился ярким. Рим, Олимпийский стадион, 46.000 зрителей. Когда по картинке смотришь, то это все давит. Сложно представить, как чувствуешь себя в чаше стадиона.

– Я бы не сказал, что это все придавило. Атмосфера, наоборот, добавила драйва. Когда выходишь на такой стадион, играет гимн Лиги чемпионов, все зрители поют – это огромная энергия. Для меня это – одни из самых ярких эмоций в карьере. Надо на себе прочувствовать, чтобы понимать это.

– Форвард «Ромы», топовый нападающий Эдин Джеко, тогда забил тебе два гола и еще записал на свой счет передачу. Разговаривал с ним после матча?

– У меня тогда уровень английского языка был совсем низкий, поговорить не смогли. Поговорю с ним в следующий раз, когда в Лиге чемпионов сыграет «Урал» (смеется).

– А как ты думаешь, «Урал» мог бы играть на уровне Лиги Конференций, Лиги Европы?

– Вполне мог. Тот же «Будё-Глимт» из Норвегии. Команда, которая в Лиге Конференции вышла из группы, где была «Рома»! И дошла до четвертьфинала. Для «Урала» такое тоже возможно. Это же футбол! Игра, где каждая команда способна на сенсацию. Вспомните сборную Дании в 1992 году, которую почти отправили в отпуск, а она в итоге выиграла чемпионат Европы. У «Урала», думаю, был хороший шанс пробиться в Европу в финале Кубка России с «Локомотивом», но, к сожалению, не сложилось. Было бы здорово привезти в Екатеринбург еврокубки.

– В Европе за кем-то из вратарей следишь?

– Много слежу. До 22–23-х лет пристально следил за вратарем «Баварии» Мануэлем Нойером. Хотел действовать как он – выходить и играть далеко за линией штрафной. Сейчас, в принципе, слежу за всеми вратарями топ-уровня. Стараюсь у них что-то подсмотреть. Потом с Андреем Шпилевым обсуждаем, как они действуют, анализируем.

– Про игру Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов говорили? Как такое натренировать, чтобы с каменным лицом, словно робот, вытаскивать сложнейшие мячи?

– Тогда уже отпуск был, не смогли обсудить. Но такое и не отрабатывается – это зависит от человека. Насколько он психологически устойчив. Вратарь проходит долгий путь, когда в каждой команде два-три голкипера, а место – одно. Тогда характер и начинает закаляться. И когда вратарь подходит к основной команде – он уже готов ментально полностью.

Илья Помазун. Фото: Полина Зиновьева

– Ты сказал, что пытался играть, как Нойер. Сейчас отказался от такого стиля?

– Я пробовал играть между линиями передач, когда блок защитников находится высоко. А у нас блок защитников сейчас примерно на линии штрафной, поэтому такой стиль не особо актуален. Хотя бывали моменты – на сборах, тренировках – когда мяч забрасывали за спины защитникам, и я выходил.

– В ЦСКА ты пришел в 10 лет, тогда основным вратарем армейцев уже был Игорь Акинфеев. Он, как старший коллега, давал тебе какие-то советы?

– Когда я был в детско-юношеской школе, мы на сборах приходили на тренировки основной команды и просто наблюдали за футболистами. А когда я попал уже в основную команду, то, конечно, и Игорь, и Сергей Иванович Овчинников постоянно мне помогали, подсказывали. Сергей Иванович внес огромный вклад в мое развитие, во многом благодаря ему я сейчас играю в Премьер-лиге. Игорь всегда подсказывал молодым вратарям, в том числе и мне, как лучше действовать. У него колоссальный опыт, множество матчей в чемпионате России, в Лиге чемпионов, за сборную. Когда тебе подсказывает вратарь такого уровня – это отличная школа.

– Следующий сезон «Урал» начнет матчем против ЦСКА. Для тебя это принципиальный момент?

– Нет. Мне без разницы, против кого мы играем: ЦСКА это или «Зенит» или «Химки». Мы выходим на поле с одной целью – победить.

Блиц «Будем играть вместе с Эриком в «Реале» – Ты в Екатеринбурге уже третий год. Появились в городе какие-то любимые места? – Самое любимое место – «Екатеринбург Арена» (смеется). Мы с супругой и собакой очень любим гулять на набережной возле «Ельцин Центра». – Узнают на улицах? – Честно? Не особо. Бывает, конечно, но редко. Эрику (Бикфалви, капитану «Урала» – Прим. ред.) в этом плане, наверное, гораздо сложнее, его чаще узнают. Тем более, что он так колоритно выглядит. – Чем занимаешься в свободное время? – Мы с супругой любим путешествовать по окрестностям. На Тальков Камень ездили, в Шарташском лесопарке были. И обязательно с нами собака. – Вы ее привозите из Москвы? – Да. Она с нами летает каждые полгода на самолете. Уже привыкла за это время. На самолете всего два часа – это лучше, чем сутки в поезде. – Какая порода? – Лабрадудль. – За какими видами спорта, кроме футбола, следишь? – Люблю хоккей. На «Автомобилист», признаюсь честно, еще не ходил, как-то не получалось выбраться. Но регулярно смотрю обзоры матчей НХЛ, когда играл в Москве – ходил на игры ЦСКА. – Если бы тебя попросили сыграть на позиции полевого игрока, ты бы смог? – Думаю, минут на 15 меня бы хватило. На позиции центрального нападающего. Тем более, что в прошедшем сезоне раза три в концовках матчей шел в чужую штрафную, чтобы помочь своим партнерам. – Отрабатываете ли такие моменты на тренировках? – Мы иногда выступаем в роли нападающих, завершаем атаки. Бывает, наносим удары, отрабатываем выходы один на один, замыкаем подачи головой. Вратарь должен уметь играть на любой позиции. – В футбольной практике бывают моменты, когда голкиперы бьют пенальти. Готов, если что, пробить? – Я думаю, что каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше. Эрик пусть бьет пенальти, а я буду их отбивать. Конечно, если будет серия пенальти, и никто из полевых не захочет бить, то могу и я исполнить. – Мы часто спрашиваем про клуб-мечту. Бикфалви, например, хотел бы играть в мадридском «Реале»… – Вот будем с ним вместе там играть (смеется). А так, мне очень нравится английский чемпионат – контактный, скоростной, эмоциональный. Наверное, мечтал бы поиграть в «Манчестер Юнайтед». Там что ни вратарь – то легенда. – В Екатеринбурге любят футбол. Ты, когда находишься ближе к домашней фанатской трибуне, слышишь, как команду поддерживают? – Больше скажу: я даже когда с другой стороны стою – все слышу. Тем более, что в Екатеринбурге «Урал» поддерживает весь стадион, а не только активные фанаты. Даже когда приезжал «Спартак», и было несколько тысяч московских фанатов, наши болельщики их перекрикивали. За что им большое спасибо. – Болельщики часто просят футболки у игроков после матча. К тебе тоже обращаются фанаты? – Да. По возможности отдаю, но у нас не так много футболок, поэтому не всегда получается. – А перчатки? – Перчатки нет. Это личное.

«Досье ОГ» – Илья Помазун родился 16 августа 1996 года в Калининграде. – Сын голкипера Александра Помазуна, который в 2004 году выступал за «Урал». – Начинал заниматься футболом в школе «Торпедо-ЗИЛ», в 10 лет перешел в школу ЦСКА. – В молодежной команде ЦСКА дебютировал в 2012 году, позднее стал основным вратарем команды, играл в первенстве России и юношеской Лиге чемпионов. – В главной команде ЦСКА дебютировал 6 августа 2017 года. – 23 октября 2018 года сыграл в Лиге чемпионов против итальянской «Ромы» (0:3). – За четыре сезона в ЦСКА провел за армейцев всего 4 матча (пропустил 5 голов). – 5 августа 2020 года перешел в «Урал» на правах аренды. За два сезона в Екатеринбурге сыграл 43 матча, в которых пропустил 50 голов.