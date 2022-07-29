29 июля "Урал" принимает "Краснодар"

Карту болельщика для посещения игр РПЛ на "Екатеринбург Арене" получили около 10 тысяч человек. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 29 июля, футбольный клуб "Урал" проведет первый домашний матч в сезоне-2022/23. В рамках третьего тура МИР Российской премьер-лиги "шмели" примут "Краснодар".

Игра начнется в 20:00 по уральскому времени. Вход на "Екатеринбург Арену" откроется за час до стартового свистка.

Напомним, попасть на матч можно будет только при наличии паспорта болельщика. Временный центр оформления Fan ID сегодня с 10:00 до 20:00 открыт на территории стадиона на углу улиц Татищева — Пирогова.

По данным билетных касс и ФК "Урал", на сегодняшнее сражение продано 3,5 тысячи билетов.

Помимо матча посетителей ждут активности, отметили в пресс-службе ФК "Урал". Ниже публикуем подробную карту:

Фото: сайт ФК "Урал"

Напомним, оформление цифрового паспорта болельщика началось с 4 июля. Документ необходим для посещения матчей Российской премьер-лиги, его обязаны иметь зрители, спортсмены и персонал, гости.