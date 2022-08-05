Темы дня

Спорт / Футбол
5 августа 2022, 15:01

Карты болельщика оформили почти 16,2 тысячи свердловчан

  Юлия Пастух
Мяч у стадиона

Документ необходим для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, его обязаны иметь зрители, спортсмены, персонал, гости и представители СМИ. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области через МФЦ оформили 16 179 карт болельщика, которые необходимы для посещения футбольных матчей Российской Премьер-Лиги. 

В преддверии состязания между "Уралом" и "Спартаком" (которое пройдет 6 августа на "Екатеринбург Арене") Fan ID за сутки оформили еще более тысячи человек, передает департамент информполитики Свердловской области.

Отмечается, что символический первый удар по мячу перед матчем сделают юные футболисты с ограниченными возможностями здоровья. 25 детей с ДЦП выведут игроков обеих команд и арбитров на поле стадиона.

Оформить карту болельщика можно прямо у входа на стадион. В пятницу и субботу здесь развернут два временных центра МФЦ на 35 окон. 6 августа входные группы для болельщиков откроются в 15:00.

Напомним, оформление карты болельщика началось с 4 июля. Fan ID обязаны иметь зрители, спортсмены, персонал, гости и представители СМИ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.08.2022, 21:03 / Общество
Новомосковский тракт встал в многокилометровую пробку. Видео
05.08.2022, 20:25 / Общество
Свердловские урбанисты представили на молодежном форуме "Утро" свои проекты
05.08.2022, 19:37 / Общество
В Екатеринбурге меняется схема движения 7 троллейбусов и 4 автобусов
05.08.2022, 18:58 / Экономика
Федеральный министр оценил работу трех уральских предприятий
05.08.2022, 18:00 / Общество
Жару до +33 градусов обещают в Свердловской области