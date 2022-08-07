Темы дня

Спорт / Футбол
7 августа 2022, 12:19

Игорь Шалимов готов покинуть пост главного тренера ФК "Урал", если так решит руководство клуба

Игорь Шалимов

Клуб потерпел четыре поражения подряд. Фото: скриншот видео из группы ФК "Урал" в соцсети "ВКонтакте"

В субботу, 6 августа, ФК "Урал" потерпел четвертое поражение подряд в рамках чемпионата России. На пресс-конференции по итогам матча со "Спартаком" главный тренер "Урала" Игорь Шалимов ответил на вопрос о вероятности своей отставки.

Решение о дальнейшей работе Игоря Шалимова в клубе скорее всего будет принято в понедельник, 8 августа.

"Прошлый сезон закончили достаточно ярко, а то, что так стартовали в новом… Все это неожиданно. В предсезонке ничего не предвещало такого неудачного начала. Но что есть, то есть. Думаю, в понедельник что-то произойдет, наверное. Послушайте, четыре игры, ноль очков — такой результат. Я готов. В понедельник встречаемся с руководством и посмотрим", — ответил Игорь Шалимов на вопрос одного из журналистов.

Напомним, что "шмели" на своем поле уступили "Спартаку" со счетом 0:2. До этого "Урал" проиграл "ЦСКА" (0:2), "Оренбургу" (0:3) и "Краснодару" (1:3).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.08.2022, 15:49 / Общество
Слаженная работа уральских врачей помогла спасти мужчину, упавшего с моста
07.08.2022, 14:08 / Общество
В России подтвердили еще более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
07.08.2022, 13:28 / Спорт
Аркадий Дворкович переизбран на должность президента Международной шахматной федерации
07.08.2022, 12:19 / Спорт
Игорь Шалимов готов покинуть пост главного тренера ФК "Урал", если так решит руководство клуба
07.08.2022, 11:12 / Общество
На Среднем Урале проведут эксперимент по получению потомства от генетически редактированной коровы