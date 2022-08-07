Игорь Шалимов готов покинуть пост главного тренера ФК "Урал", если так решит руководство клуба

Клуб потерпел четыре поражения подряд. Фото: скриншот видео из группы ФК "Урал" в соцсети "ВКонтакте"

В субботу, 6 августа, ФК "Урал" потерпел четвертое поражение подряд в рамках чемпионата России. На пресс-конференции по итогам матча со "Спартаком" главный тренер "Урала" Игорь Шалимов ответил на вопрос о вероятности своей отставки.

Решение о дальнейшей работе Игоря Шалимова в клубе скорее всего будет принято в понедельник, 8 августа.

"Прошлый сезон закончили достаточно ярко, а то, что так стартовали в новом… Все это неожиданно. В предсезонке ничего не предвещало такого неудачного начала. Но что есть, то есть. Думаю, в понедельник что-то произойдет, наверное. Послушайте, четыре игры, ноль очков — такой результат. Я готов. В понедельник встречаемся с руководством и посмотрим", — ответил Игорь Шалимов на вопрос одного из журналистов.

Напомним, что "шмели" на своем поле уступили "Спартаку" со счетом 0:2. До этого "Урал" проиграл "ЦСКА" (0:2), "Оренбургу" (0:3) и "Краснодару" (1:3).