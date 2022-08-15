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15 августа 2022, 15:36

Новым главным тренером ФК "Урал" стал Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

Перед сегодняшней тренировкой Виктор Михайлович заглянул на "Екатеринбург Арену". Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Назначен новый главный тренер футбольного клуба "Урал". Им стал Виктор Гончаренко.

Контракт с ним заключен на 2 года, сообщили "Областной газете" в пресс-службе ФК. Изданию также уточнили, что сегодня его представят футболистам, после чего он проведет первую тренировку.

Кстати, Виктор Гончаренко уже тренировал "шмелей". Он был назначен на должность 14 июля 2015 года. А в августе он покинул команду "по причинам личного характера" и улетел в Минск. 1 сентября было объявлено о прекращении сотрудничества с ним. Позже Гончаренко работал с такими клубами, как ЦСКА и "Уфа".

Напомним, предыдущий главный тренер "шмелей" Игорь Шалимов был отправлен в отставку. Временно его обязанности исполнял Евгений Аверьянов.

Областная газета Свердловской области

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