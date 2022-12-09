Президент ФК "Урал": Виктор Гончаренко — наша большая удача

В первый раз Виктор Гончаренко был назначен на должность тренера ФК "Урал" 14 июля 2015 года. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов не согласился с высказыванием экс-владелеца ФК "Спартак" Леонида Федуна, который заявил, что от тренера зависит процентов десять общего результата.

"Я не согласен с Федуном. <...> По крайней мере, в нашем случае — процентов девяносто", — сказал Иванов в интервью ЕАН.

По его словам, Виктор Гончаренко — лучший тренер на постсоветском пространстве, единственный, кто со своими клубами обыгрывал "Барселону", "Баварию" и "Реал".

"Он — наша большая удача, такие тренеры товар штучный", — добавил президент "Урала".

Добавим, Виктор Гончаренко был назначен главным тренером "шмелей" в августе этого года. Контракт с ним заключен на 2 года.