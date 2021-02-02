"Автомобилист" на выезде обыграл "Барыс" и приблизился к выходу в плей-офф

Фото: Пресс-служба КХЛ

Хоккейный клуб "Автомобилист" прервал четырехматчевую серию поражений. "Шофёры" на выезде в сложном поединке одолели "Барыс" - 3:2.

Встреча началась для екатеринбуржцев как нельзя лучше. На седьмой минуте Никита Трямкин открыл счёт в матче, а через несколько минут Георгий Белоусов удвоил преимущество гостей. Правда "Барыс" одну шайбу отыграл ещё до перерыва, а в самом начале второго периода счёт сравнял. Равенство на табло было практически до финальной сирены, но за две минуты до конца третьего периода Дмитрий Жукенов принес "Автомобилисту" победу - 3:2.

Этот успех приблизил екатеринбуржцев к выходу в плей-офф. В следующем матче "шофёры" на выезде сыграют с лидером чемпионата - "Ак Барсом". Встреча состоится в среду, 3 февраля.