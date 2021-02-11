За океаном будет играть ещё один тагильчанин: Павел Дорофеев подписал контракт с клубом НХЛ

Павел готов набраться опыта в АХЛ, чтобы увереннее себя чувствовать в новом клубе. Фото: Федерация хоккея России / fhr.ru

20-летний уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеевподписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Соглашение рассчитано на три года.

Павел Дорофеев родился в Нижнем Тагиле в 2000 году. Его отец – Игорь Дорофеев - сам когда-то играл в хоккей за «Спутник», а позднее стал тренировать. Поэтому его сын встал на лёд уже в четыре года.

– С ходу влюбился в хоккей, хотя и не умел тогда даже стоять на коньках, – вспоминал Павел Дорофеев в одном из интервью.

В Тагиле Павел учился хоккею до десяти лет, а потом семья перебралась в Тюмень. Дорофеев, играя на позиции нападающего, расцвёл в юношеских клубах, а позднее опять-таки вместе с семьёй перебрался в Магнитогорск, где заиграл в школе местного «Металлурга». Карьера пошла в гору. Сначала МХЛ, затем, в 2018-м, дебют в КХЛ за основную команду «Магнитки» (за клуб сыграл больше 70 матчей). В последнее время – «Челмет» из ВХЛ и один матч за «Трактор» в этом сезоне.

На самом деле «задрафтовал» «Вегас» Павла ещё в 2019 году: в третьем раунде под общим 79-м номером. Даже хотели, чтобы хоккеист сразу поехал к ним, но не сложилось. Возможно, оно и к лучшему. За это время игрок только добавил и даже отметился серебром молодёжного чемпионата мира 2020 года (забрасывал шайбы канадцам и немцам).

Теперь Павел точно уедет в лучшую хоккейную лигу мира. После подписания контракта «Вегас» отправит игрока в фарм-клуб – «Хендерсон Силвер Найтс», играющий во второй по силе Североамериканской лиге – АХЛ. Это, в общем, нормальная практика для новичков. И адаптироваться, и опыта набраться, и к другому хоккею чуть привыкнуть. Павел, думаю, к такому развитию событий вполне готов.

«Вегас» в 2018-м доходил до финала Кубка Стэнли, но уступил «Вашингтону». В текущем розыгрыше пока занимает первое место в Западном дивизионе. В нынешней заявке клуба россиян нет (в фарм-клубе тоже, кроме Дорофеева). Но не будем забывать, сколько наших соотечественников играет в НХЛ. К слову, есть и земляк Дорофеева – Александр Радулов, выступающий за «Даллас».