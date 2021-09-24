Олег Знарок сместил свердловчанина с должности главного тренера сборной России по хоккею

Главным тренером сборной России по хоккею назначен Олег Знарок. Он сместил уроженца Лесного Валерия Брагина.
Бывший главный тренер сборной станет консультантом Знарока, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.
"Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель", - отметил Третьяк. Известно, что контракт рассчитан на год.
Напомним, Валерий Брагин возглавил сборную в июне 2020 года. Ранее (с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год) был наставником молодёжной сборной России.
Досье
Знарок Олег Валерьевич родился 2 января 1963 в городе Усть-Катав Челябинской области. Является мастером спорта СССР, заслуженным тренером России.
Играл в составе молодёжной сборной СССР, чемпион Европы. В 1990 и 1991 годах выступал за сборную СССР. Позже выступал за сборную Латвии, много лет был капитаном команды. Карьеру игрока завершил в 2002 году.
Ранее успешно тренировал национальную сборную в качестве главного тренера. 25 мая 2014 года команда России по хоккею под руководством Олега Знарка стала чемпионом мира, одержав победы во всех десяти матчах турнира в Минске и переиграв в финале сборную Финляндии со счётом 5:2.