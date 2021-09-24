Олег Знарок сместил свердловчанина с должности главного тренера сборной России по хоккею

Ранее успешно тренировал национальную сборную в качестве главного тренера. Фото: сайт Федерации хоккея России.

Главным тренером сборной России по хоккею назначен Олег Знарок. Он сместил уроженца Лесного Валерия Брагина.

Бывший главный тренер сборной станет консультантом Знарока, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

"Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель", - отметил Третьяк. Известно, что контракт рассчитан на год.

Напомним, Валерий Брагин возглавил сборную в июне 2020 года. Ранее (с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год) был наставником молодёжной сборной России.