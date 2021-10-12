В регулярном чемпионате НХЛ примут участие 44 россиянина

Александр Радулов. Фото: Пресс-служба ФХР

Сегодня ночью в Северной Америке начались игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В этом сезоне в основных составах команд сыграют 44 россиянина, включая самого высокооплачиваемого игрока – Артемия Панарина («Рейнджерс») и легендарного Александра Овечкина («Вашингтон»), который остался в клубе ещё на пять лет.

Отметились и уральцы. В «Далласе» уже пятый год продолжает играть уроженец Нижнего Тагила Александр Радулов. Но в скором времени в НХЛ будет уже два тагильчанина – 20-летний Павел Дорофеев ещё в начале года подписал контракт с «Вегасом», но пока играет за резервную команду – «Хендерсон Сильвер Найтс» в Американской хоккейной лиге. О Павле и его пути в большой хоккей мы писали в феврале: он начинал с Молодёжной лиги, а потом провёл более 70 матчей в основном составе «Магнитки» уже в КХЛ. До подписания контракта с «Вегасом» играл в «Челмете» и «Тракторе» (правда, за этот клуб он успел сыграть лишь один матч).

Ещё один талантливый игрок Анатолий Голышев подписал контракт с «Айлендерс», но руководство клуба посчитало, что ему необходимо ещё потренироваться в фарм-клубе АХЛ. Напомним, что Голышев в прошлом сезоне сыграл 53 матча за «Автомобилист» и стал лучшим бомбардиром за всю историю выступления команды в КХЛ, набрав 27 очков. Всего в составе екатеринбургской команды Голышев отыграл восемь сезонов.

Также в НХЛ много челябинцев, например, Валерий Ничушкин («Колорадо»), Яков Тренин («Нэшвилл»), Евгений Кузнецов («Вашингтон») и Евгений Дадонов (сменивший «Оттаву» на «Вегас»).