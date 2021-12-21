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Спорт / Хоккей
21 декабря 2021, 21:39

«Автомобилист» уступил «Барысу» – 0:2

"Автомобилист" - "Барыс"

"Автомобилист" - "Барыс" - 0:2. Фото: Пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашнем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил казахстанскому «Барысу» со счётом 0:2. Это второе поражение «шофёров» подряд.

«Барыс» забросил по шайбе во втором и третьем периоде. Отличились Роман Старченко и Линден Вэй соответственно. Последний поразил уже пустые ворота екатеринбургской команды.

В предыдущем матче уральцы проиграли столичному «Спартаку» – 2:5.

«Автомобилист» занимает 8 строчку на «Востоке» и имеет в активе 39 очков. Следующую игру «шофёры» проведут 23 декабря на выезде против московского «Динамо».

Областная газета Свердловской области

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