"Автомобилист" - "Барыс" - 0:2. Фото: Пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашнем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил казахстанскому «Барысу» со счётом 0:2. Это второе поражение «шофёров» подряд.

«Барыс» забросил по шайбе во втором и третьем периоде. Отличились Роман Старченко и Линден Вэй соответственно. Последний поразил уже пустые ворота екатеринбургской команды.

В предыдущем матче уральцы проиграли столичному «Спартаку» – 2:5.

«Автомобилист» занимает 8 строчку на «Востоке» и имеет в активе 39 очков. Следующую игру «шофёры» проведут 23 декабря на выезде против московского «Динамо».