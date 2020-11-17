Сергей Карякин: «Разберём машину и в конце ноября отправимся на «Дакар»

Фото: Предоставлено командой SnagRacing

В Астрахани завершился этап чемпионата России по ралли-рейдам. Для Сергея Карякина и Антона Власюка, которые приняли участие в гонке, это была последняя проверка перед главным стартом сезона – «Дакаром-2021».

В этом году ситуация у свердловских гонщиков очень непростая. Финансирование на поездку в Саудовскую Аравию было найдено в самый последний момент. Но при этом из-за коронавируса у Карякина и Власюка практически не было соревнований, чтобы подготовиться к «Дакару». Свердловский экипаж принял участие в гонке в Астрахани в сентябре и вновь приехал в Астрахань менее чем за месяц до отправки в Саудовскую Аравию.

Как отмечал сам Сергей, для него важно было протестировать новую машину, найти и исправить все недочёты. И с проблемами всё же свердловским экипажам столкнуться пришлось. О гонке в Астрахани и о подготовке к «Дакару-2021» Сергей Карякин рассказал в интервью «Областной газете».

– В первый соревновательный день мы действовали очень хорошо, показали высокий темп и финишировали вместе с Алексеем Шмотьевым на первой и второй позиции, – говорит Сергей. – Затем у Алексея случились технические проблемы, провернулся промежуточный вал и сломался полный привод. Помимо этого были проблемы с тем, что полностью отвалился кардан, и Алексей просто не мог ехать. Мы потеряли время на то, чтобы устранить эти проблемы. В итоге Алексей остаток второго спецучастка ехал на заднем приводе и у него текло масло. Это, конечно, повлияло на результат, плюс наш экипаж с Антоном Власюком понимал, что поломка у Алексея серьёзная, и мы его страховали и сопровождали вплоть до финиша.

– На третий день проблемы уже начались у вашего экипажа…

– Алексею эта гонка была важнее в плане результата, чем нам. У него не было запасного промежуточного вала, который сломался, и мы просто сняли его с нашей машины и поставили на машину Алексея. Соответственно, мы весь третий спецучасток ехали на заднем приводе, приходилось постоянно притормаживать, чтобы машину не заносило. Перегрузили тормозной цилиндр, и в какой-то момент у нас просто отказали тормоза. Получается, что одна проблема вытекала из другой. Но в целом мы довольны гонкой. Мы с Антоном сумели протестировать машину в боевых условиях, а Алексей набрал очки в зачёт чемпионата России. Мы финишировали на пятой строчке, Алексей – на четвёртой.

– Получается, что с вашим багги проблем не было? Машина готова к «Дакару»?

– Да, трудности возникли из-за того, что помогли Алексею. Что касается машины, то сейчас её будем полностью разбирать, менять двигатель, коробку, передний редуктор. И всё, после этого можно уже ехать.

– Какой сейчас план? Когда выезжаете в Саудовскую Аравию?

– 24 ноября мы планируем пересечь границу, сейчас как раз занимаемся оформлением необходимых документов. Что тоже очень непросто. Ну а затем едем во Францию, в Марсель, для дальнейшего следования в Саудовскую Аравию. В прошлом году я с некоторыми членами команды летел отдельно на самолёте. Однако в этом году, скорее всего, поеду вместе с техникой и командой.

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