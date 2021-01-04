Сергей Карякин занимает шестую строчку после двух этапов "Дакара-2021"

Фото: Пресс-служба "Дакара-2021"

В Саудовской Аравии завершился второй этап "Дакара-2021". Свердловский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка занимает после двух этапов шестое место в своём классе.

На первом этапе свердловский экипаж не форсировал события, ехал в своем темпе и финишировал на пятом месте с отставанием в три минуты от лидировавшего бразильца Рейнальдо Варелы.

На втором этапе Карякину также удалось избежать технических неполадок и пройти спецучасток в своем темпе. По итогам второго этапа у гонки сменился лидер в классе багги: на первую строчку вышел Салех Алсаиф из Саудовской Аравии. На второй позиции располагается Джеррард Фаррес Гуэлль из Испании, на третьей - Франциско Лопес Контардо из Чили. Свердловский экипаж располагается на шестой позиции с отставанием в шесть минут и сорок две секунды от лидера.