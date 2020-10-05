«Уралочка» опять не сыграла в Калининграде. Матч перенесут на другую дату

"Уралочка" в четвёртом туре не сыграла. Фото: Пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК"

Игра четвёртого тура российской волейбольной Суперлиги между «Уралочкой-НТМК» и калининградским «Локомотивом» не состоялась – у игроков «железнодорожниц» был выявлен коронавирус. Уральская команда узнала об этом уже в Калининграде. Матч будет перенесён, однако недавно в похожей ситуации белорусской «Минчанке» было засчитано техническое поражение.

Совпадение или злая ирония, но «Уралочка» оказывается в такой ситуации второй раз за полгода. В марте команда также прилетела в Калининград, но матч не состоялся. Тогда же весь чемпионат был приостановлен, а затем и досрочно завершён.

Но в этот раз ситуация всё же другая. Да и случай в новом сезоне уже не первый. Так, в прошлом туре не состоялась игра «Ленинградка» – «Минчанка». Решение по матчу было принято Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) – белорусскому клубу засчитали техническое поражение со счётом 0:3, «за неявку на игру». «Ленинградка» на перенос не согласилась.

Формально калининградская команда тоже на игру не явилась. «Уралочка», по словам гендиректора клуба Валентины Огиенко, была готова выйти на площадку и вроде даже договорённость об этом была, но сам поединок так и не состоялся.

Теперь игру перенесут на другую дату. «Локомотиву» поражение никто засчитывать не будет. Примечательно, что за день до игры – 2 октября – генеральный директор «Локомотива» Александр Косырьков сказал РИА Новости: с «Уралочкой» у нас тёплые отношения, надеюсь, что сможем договориться о переносе игры. Хотя уральский клуб был настроен играть и о переносах нигде не заявлял.

Представителей «Уралочки» такой расклад не устроил, и клуб намекнул на двойные стандарты: «Минчанке» было засчитано техническое поражение, а матч с «Локомотивом» будет перенесён? В соцсетях и вовсе уральский клуб призвал «объединиться с болельщиками «Минчанки», отменить их техническое поражение и назначить матч с «Ленинградкой».

Во время распространения коронавируса в такой ситуации может оказаться любой клуб – никто от этого, как мы понимаем, не застрахован на сто процентов. Но почему федерация не создала единый регламент на этот счёт? ВФВ в нескольких документах оговаривается, что «исключительное право отмены (переноса) матчей в случае чрезвычайных обстоятельств принадлежит исполкому ВФВ». Кроме того, есть пункт о том, что «команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 10 игроков». Мы уже знаем, что в других видах спорта клубы выходили из положения, заявляя на игру молодёжные или резервные составы. «Локомотив» этого сделать не смог? Или не захотел? А может, клуб просто выполнил другой пункт регламента, по которому заболевшие и контактировавшие (а это в командных видах спорта огромное количество человек) должны быть изолированы на 14 дней? И как два, по сути, противоречащих друг другу правила, должны выполняться?

Но федерация в данном случае оставила себе право принимать решение. И решила она не наказывать «Локомотив». Сегодня, 6 октября, должны определить дату нового матча. А самой ВФВ стоит всё же чётче определить правила – такие ситуации, увы, будут повторяться. И вряд ли клубы будут довольны разными решениями в похожих ситуациях.

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