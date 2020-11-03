«Уралочка-НТМК» снялась с розыгрыша Лиги чемпионов по волейболу

Капитан "Уралочки" Ксения Парубец (номер 13) поддерживает решение клуба. Фото: Пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК"

«Уралочка-НТМК» не примет участие в Лиге чемпионов по волейболу. Такое решение приняло руководство волейбольного клуба. Заявка была отозвана из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе и в Европе.

Заявление генерального директора «Уралочки» Валентины Огиенко появилось на сайте клуба. Там сказано, что команде хочется избежать рисков.

«Каждый день число заболевших становится все больше и больше. Чтобы хоть как-то обезопасить команду мы не будем участвовать в Лиге чемпионов. Да, сейчас идут игры чемпионата России, Кубка России, но вот выезда за рубеж хотелось бы избежать. Если задуматься, мы и так рискуем. Достаточно посмотреть, как в различных командах по всей стране выявляют случаи заражения…Болеть никому не хочется, так что и команда, и тренерский штаб восприняли это решение позитивно».

Уральский клуб должен был начать своё участие в Лиге чемпионов в Италии, затем переехать во Францию. «Уралочка» была в группе с итальянским «Конельяно», турецким «Фенербахче» и французским «Нантом».

В клубе также отмечают, что Лига чемпионов должна была пройти в новом формате. Матчи должны были играть турами в одном городе, в «пузыре»: один город – один тур. Принятие нового формата европейского турнира совпало по датам с введением в странах ограничений. К примеру, в Италии рассматривается вариант введения комендантского часа по всей стране. Общенациональный карантин введён и во Франции. Там, в числе прочего, запрещены переезды внутри страны из региона в регион без необходимых документов и разрешений.

Кроме «Уралочки» в Лиге чемпионов также должны выступить калининградский «Локомотив», казанское «Динамо-Ак Барс» и столичное «Динамо». Две команды ещё не приняли решение. «Динамо-Ак Барс» сниматься с Лиги чемпионов не будет.