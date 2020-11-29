Капитан «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец выбыла из-за травмы до конца сезона

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» осталась без своего лидера. Фото: скриншот видеообращения

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» осталась без своего лидера. Ксения Парубец выбыла до конца сезона.

Как сообщает пресс-служба волейбольного клуба, капитан команды получила травму в минувший четверг во время плановой тренировки. Врачи диагностировали у неё разрыв передней крестообразной связки.

Таким образом, Ксения Парубец не сможет принять участие в играх команды в этом сезоне. Сейчас она готовится к выезду за границу, где пройдёт операция.

По словам врача команды Хасана Искакова, сильных болей у спортсменки нет, она может самостоятельно передвигаться, но, любая спортивная активность ей сейчас запрещена. На восстановление может уйти 6 до 9 месяцев.

На данный момент клуб уже ведёт переговоры с зарубежными медицинскими клиниками, в которых возможно провести операцию.

Сама Ксения Парубец записала видеообращение к болельщикам.

«Этот год выдался не самым простым для всех нас. На тренировке я получила серьезную травму, и сейчас я готовлюсь к выезду на операцию. После меня еще ждет реабилитация. Я сделаю все возможное, чтобы быстрее вернуться в строй. Огромное спасибо за поддержку. Продолжайте болеть за нашу «Уралочку»

Добавим, что сейчас «Уралочка-НТМК» находится на 14-ти дневном карантине. Сразу несколько членов команды сдали положительные тесты на COVID-19. Подопечные Николая Карполя пропустили домашний матч против челябинского «Динамо-Метара» и встречу против красноярского «Енисея».

Следующий матч в рамках Чемпионата Российской Суперлиги намечен на 5 декабря. Он пройдет в Липецке против одноимённой местной команды.