Тренера Андрея Воронкова дисквалифицировали на два года за оскорбление игрока "Уралочки"

Андрей Воронков. Фото: Пресс-служба ВК "Локомотив"

Исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) 30 мая постановил дисквалифицировать тренера женского волейбольного клуба "Локомотив" из Калининграда Андрея Воронкова на два года. Он оскорбил игрока "Уралочки-НТМК" Айламу Монтальво.

В сообщении на сайте ВФВ говорится, что дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Андрею Воронкову санкцию, предусмотренную ст. 89.1, 90.1, 92.1. регламента ВФВ в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет.

"В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынесен на сегодняшнее заседание Исполкома. Исполком ВФВ постановил: дисквалифицировать А.Г. Воронкова сроком на два года. Дисквалификация включает все соревнования под эгидой Всероссийской федерации волейбола", - сообщается на сайте федерации.

Напомним, что по ходу третьего сета матча за золотые медали чемпионата России по волейболу, в котором "Локомотив" уступал, тренерский штаб калининградской команды взял тайм-аут, во время которого Андрей Воронков произнес фразу: "Почему опять ловишь эту обезьяну?". Высказывание попало в телеэфир и не осталось незамеченным. Главный тренер "Локомотива" послал эту фразу в адрес темнокожей кубинки "Уралочки" Айламы Сесе Монтальво.

Позднее волейбольный клуб "Локомотив" принес извинения перед "Уралочкой" и волейболисткой свердловской команды, но Андрей Воронков лично так и не извинился.