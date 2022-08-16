Волейболистки "Уралочки-НТМК" сразятся за победу на всероссийской Спартакиаде сильнейших

Игроки команды "Уралочки-НТМК" выступят на I Всероссийской Спартакиаде сильнейших. Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

Женская команда "Уралочка-НТМК" отправилась в Тулу, где примет участие в I Всероссийской Спартакиаде сильнейших. Это новый турнир, организованный Министерством спорта России.

В Спартакиаду сильнейших включены летние виды спорта. От Свердловской области за призы в волейболе будут бороться 14 игроков, рассказал "Областной газете" представитель волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" Константин Панов.

"Не все едут на Спартакиаду сильнейших в составе Уралочки, два наших игрока находятся в сборной России, они будут в том числе и с нами бороться на спартакиаде — это связующая Виктория Буркова и нападающая Елизавета Протопопова. Еще один игрок перед подготовкой у нас выбыл — нападающая Виктория Чернышева, она, к сожалению, не поехала в составе нашей команды и находится в Екатеринбурге", — сообщил Константин Панов.

Волейболистки готовились к соревнованиям с начала июля. У них прошло два тренировочных сбора, а также два проверочных матча с челябинской командой "Динамо".

17 августа на Спартакиаде сильнейших в Туле пройдет предварительный этап. В нем будут встречаются 8 сильнейших команд страны по волейболу.

"Все команды играют по одному разу друг с другом, мы играем в двух группах, в каждой группе две лучших команды будут играть за выход в финал. Все команды, представленные на спартакиаде, сильно обновлены, они хотят показать результаты. Конечно, мы будем бороться за призовые места", — добавил представитель волейбольного клуба Константин Панов.

Напомним, ранее несколько игроков "Уралочки-НТМК" вошли в национальную женскую сборную России по волейболу.