На чемпионате России "PARI Суперлига" "Уралочка-НТМК" стартовала с победой

"Уралочка-НТМК" одержала победу над нижегородской "Спартой". Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

"Уралочка-НТМК" одержала победу на старте чемпионата России "PARI Суперлига" над нижегородской "Спартой". Счет игры составил 3:2.

Состязания стартовали в Нижнем Тагиле, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба "Уралочка-НТМК". Матч выдался волнительный. Болельщики свердловской команды с первых минут начали активно поддерживать спортсменок. В первом сете игры Юлия Синицкая ошиблась на подаче, Мария Воробьева дважды промахнулась у сетки. Но "Уралочки" отыгрались на подаче Елизаветы Котовой и двух блоках от Ксении Смирновой. "Спарта" держала оборону, первый сет соперницы закончили со счетом 15:15.

Во второй партии микротравму получила Мария Воробьева. С дебютом в Суперлиге выступила Дарья Мусиенко. "Уралочка" повела в счете, конец тайма остался за гостями — 16:21.

Дальше права на ошибку у хозяек площадки не было. Уверенная игра Екатерины Карполь на приеме и атака Ольги Вагановой к середине помогли нарастить преимущество над нижегородской "Спартой". В четвертой партии свердловчанок уже было не остановить, хотя сет выдался напряженным. Девушки сравняли счет, но благодаря капитану свердловчанок хозяйки все же отпраздновали победу.

"Наша команда победила в тяжелой борьбе, поэтому успешный результат. Волнение сказалось в первых двух сетах, все-таки перед зрителями стартовый матч чемпионата, поэтому девочки переволновались, не получались прием и подача. Затем они пришли в себя и показали красивую игру", — прокомментировал игру тренер "Уралочки-НТМК" Владимир Вертелко.

"Все хорошо было, ничего плохого не могу сказать. Опыта не хватает. Первая и вторая партия с нашей хорошей подачей, "Уралочка" много ошибалась. У нас появилась уверенность, заработал блок, а когда пропала подача, надо было играть на приеме", — пояснил ход игры главный тренер "Спарты" Слободан Радивоевич.

Следующий матч "Уралочка-НТМК" проведет в гостях у калининградского "Локомотива" 2 октября.

Напомним, чемпионат России среди команд женской Суперлиги стартовал 23 сентября в Нижнем Тагиле.