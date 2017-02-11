Тагильские вузы вступили в борьбу за абитуриентов

Возникает нонсенс: чем лучше работают тагильские школы, тем меньше выпускники хотят оставаться в этом городе. Фото: Галина Соколова

Нижний Тагил — один из немногих муниципалитетов региона, где и лирики, и физики могут получить высшее образование, не уезжая из дома. Однако молодёжь начала игнорировать местные вузы и устремляться в большие города. Эта проблема стала головной болью мэрии и руководства высших учебных заведений.

В прошлом году абитуриентами стали 91,7 процента вчерашних одиннадцатиклассников, при этом только каждый четвёртый отдал документы в тагильские вузы. В итоге Молодёжная дума Нижнего Тагила после окончания прошлого учебного года потеряла треть депутатов. Теперь в её состав решили не выбирать учеников выпускных классов.

С каждым годом студенческих «иммигрантов» становится всё больше. За последние пять лет в тагильский филиал УрФУ количество поступающих из школ города снизилось в три раза, в пединститут — в пять раз. Их аудитории теперь заполняют жители окрестных небольших городов и посёлков.

Среди причин, заставляющих уезжать из города, ребята называют меньшие возможности для успешного трудоустройства, выбор направлений и специальностей в местных вузах не столь велик, как в головных университетах, а также сокращение бюджетных мест в тагильских вузах.

— Ситуация с развитием системы высшего образования в Нижнем Тагиле критическая, — считает мэр города Сергей Носов. — Сегодня получается, что чем выше качество подготовки в школе, тем выше вероятность отъезда тагильских выпускников на обучение в другой город. И учителя искренне радуются, если их выпускники становятся студентами в столицах.

Мириться с таким положением дел чиновники и производственные кадровики не собираются. В городе принято несколько программ по профориентации школьников и даже детсадовцев. Заводчане покупают современное оборудование в кабинеты физики и математики, поощряют занятия техническим творчеством. Подключиться к этой работе решили и вузы. Их преподаватели будут чаще встречаться с потенциальными студентами, рассказывать о возможностях институтов, знакомить с профессиями, наиболее востребованными на предприятиях города.

— Мы будем бороться за достойных абитуриентов, чтобы молодёжь оставалась жить и учиться в Нижнем Тагиле, — заявил директор Технологического института — филиала УрФУ — Владислав Потанин.