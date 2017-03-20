Жители Нижней Ослянки десять лет живут без электричества

В этом году Нижняя Ослянка отмечает юбилей — 240 лет. Согласно карте инвестиционных площадок Нижнего Тагила, городская мэрия планирует привлечь в деревню инвесторов для строительства Дома рыбака и охотника. Фото: mstrok.ru

Нижняя Ослянка (городской округ Нижний Тагил) отмечает нынче невесёлый юбилей — 10 лет её жители обходятся без электричества. В разгар строительства дороги до соседней Серебрянки, ослянцы решили напомнить о своей проблеме. Им тоже хочется жить в цивилизованных условиях.

Конец света в Нижней Ослянке, стоящей на двух берегах Чусовой, наступил в мае 2007 года. Тогда деревня входила в состав Горноуральского городского округа. Местная линия электропередачи обветшала, провод, нависший над Чусовой, привёл к несчастному случаю. После смерти рыбака электрокомпании выяснили, что линия бесхозная. В итоге кабель демонтировали, а гниющие опоры под окнами домов стали достопримечательностью деревни.

Спустя год Нижняя Ослянка в составе серебрянской администрации вошла в состав городского округа Нижний Тагил. Ослянцы решили вернуть ЛЭП: сначала писали в мэрию и депутатам, а затем обратились в суд. 23 ноября 2010 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал бездействие городской администрации незаконным и обязал организовать электроснабжение Нижней Ослянки до 1 апреля следующего года. А теперь посмотрим в календарь — на дворе весна 2017-го, а у жителей деревни так и пылятся без дела люстры, холодильники и телевизоры.

Но сказать, что местные власти забыли о судебном решении, нельзя. На полтора миллиона рублей, выделенных из муниципальной казны, был подготовлен проект, составлена смета работ.

— Первоначально восстановление электроснабжения оценивалось в 10 миллионов рублей, теперь — в 25 миллионов. Большие затраты объясняются тем, что линию надо делать с переходами через Чусовую. Средства в бюджете 2017 года на это не заложены, — пояснил «ОГ» депутат гордумы Владимир Щетников, лоббирующий строительство ослянской ЛЭП на протяжении многих лет.

В Нижней Ослянке сегодня 45 домовладений. Шестеро жителей имеют местную регистрацию, остальные — дачники. К жизни без ЛЭП они приспособились по-разному. Например, у Дмитрия Левина установлены солнечные батареи, у его соседей — бензиновые генераторы. Но есть в деревне и пенсионеры, живущие, как при Демидовых. С весны они набивают льдом погреба для хранения продуктов, проводят вечера со свечкой.

Благодаря упорству жителей Нижняя Ослянка чудом выжила в процессе ликвидации «бесперспективных» населённых пунктов. Ниже по течению Чусовой на берегах стоят деревни-призраки — Андреевка, Копчик, Луговая, Коноваловка… Но ослянский народ покидать насиженные места не собирается, только мечтает улучшить условия проживания.

Между тем У жителей Нижней Ослянки есть ещё одна проблема: владелец участка на повороте от Верхней Ослянки к их деревне перекрыл проезд. Он не проживает в доме, но не желает, чтобы машины ездили по частной территории. После полученного поручения от президента о восстановлении дороги к Серебрянке в середине января там побывал губернатор Евгений Куйвашев. Заодно глава региона заехал и в Верхнюю Ослянку. — Я провёл губернатора по своему родному селу — Верхней Ослянке. Место здесь очень красивое — на берегу Чусовой. Евгению Владимировичу очень понравилось. Особенно ему приглянулся участок для дачного строительства у моста. Как раз там, где собственник земли перекрыл дорогу на Нижнюю Ослянку. Губернатор заинтересовался покупкой участка и даже пообещал старожилам, что в случае приобретения земли он вернёт свободный проезд жителям Нижней Ослянки, — сообщил «ОГ» глава Серебрянской администрации Сергей Сивков.