Житель Сараны ездит на диализ, рискуя жизнью

Иван Зубарев почти год писал письма во все инстанции, прежде чем обратиться в «ОГ». Соседу по палате Анатолию Коробейникову он сразу дал редакционный номер телефона. Фото: Александр Зайцев

77-летний Анатолий Коробейников полтора года ездит из красноуфимского посёлка Сарана на диализ в райцентр. До города — всего 20 километров, но чтобы трижды в неделю успевать на спасительные процедуры, мужчина километр идёт до остановки, а затем с пересадкой едет до центра — иногда без места. Обратиться в «ОГ» ему посоветовал сосед по палате, артинец Иван Зубарев, которому после звонка на «Прямую линию» с губернатором и нашей публикации (номер от 3 февраля 2016 - «Вопрос жизни и смерти») всё-таки нашли транспорт.

— Семичасовая маршрутка до красноуфимского автовокзала всегда уходит полная, так что иногда приходится стоять, — описывает свои поездки пенсионер. — От автовокзала еду до больницы, а потом снова пешком. До конца процедуру не проводят, иначе не успею на обратный автобус на 12:30, а следующий — только полпятого. Прихожу в кассу — билетов нет, надо ехать стоя: если у человек куплен билет, зачем он будет уступать место? Ещё хуже — если маршрутку вовсе отменяют. После таких марш-бросков целый день прихожу в себя: возраст и болезнь дают о себе знать.

Во время процедуры мужчина познакомился с Иваном Зубаревым. Сосед по койке рассказал о том, что после разбирательств транспорт ему всё-таки дали.

Между тем в других муниципалитетах местные власти и медики годами решают, кто должен возить пациентов к месту процедуры.

— Кроме Анатолия Коробейникова у нас в районе ещё шесть пациентов с почечной недостаточностью — в Дегтярке, Верх-Никитино, Бугалыше, Чувашково, Озерках и Тавре. Как помочь им — пока не знаем, — объясняет заместитель главы администрации МО Красноуфимский округ Роман Родионов. — Подсчитали, что на подвоз наших жителей в год потребуется два миллиона рублей, но как сделать, чтобы траты не были нецелевым использованием средств? Я собираю в папке все решения судов и газетные публикации по диализу — однозначного ответа нигде нет.

Сегодня в городах страны строятся диализные центры, но вопрос «Кто будет возить пациентов на жизненно важную процедуру?» везде остаётся яблоком раздора. Нормативные акты, на которые опираются медики и муниципальные власти, разрознены и противоречат друг другу. Выходом мог бы стать единый нормативный правовой акт, который бы регулировал организацию транспортировки таких больных. Пока же отстаивать право на доступную медпомощь для жителей с почечной недостаточностью, живущим на селе, приходится в каждом муниципалитете индивидуально, и к сожалению, чаще всего — в суде.

Справка «ОГ» Почечная недостаточность – это нарушение выделительной функции почек с накоплением в крови токсинов, которые в норме выводятся из организма. Без правильного лечения заболевание станет причиной прогрессирования осложнений, которые могут привести к летальному исходу. Для дезинтоксикации организма и выведения азотистых шлаков используется процедура гемодиализа. Она проводится трижды в неделю и занимает около четырёх часов. Пропуск одной-двух процедур приводит опасен для жизни пациента, но транспортировка в диализный центр и обратно становится серьёзной проблемой для тех, кто живёт в отдалённых населённых пунктах. Между тем, процедура влияет на физическое состояние пациентов. В течение первых часов проявляются такие симптомы, как слабость, головокружение, перепады давления и нарушение координации.