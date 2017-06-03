В Нижнем Тагиле появятся «билборды позора»

Те торговые сети, которые запаздывают с уборкой территорий, рискуют оказаться на «билбордах позора». Фото: Алексей Кунилов

Традиционно ко Дню города тагильчане выбирают лучшие объекты торговли, а в Год экологии решили ввести ещё одну номинацию — для самых «грязных» торговых сетей, которые не следят за прилегающей территорией. «Антипремию» будут выдавать тем, на кого административные меры не действуют, а имена их обладателей разместят в СМИ и на городских билбордах.

Треть рынка продаж продовольствия в Нижнем Тагиле приходится на торговые сети. По информации начальника управления промышленной политики Людмилы Абдулкадыровой, в городе работают по семь федеральных и региональных, 10 областных и 17 местных торговых сетей. 377 магазинов стали неотъемлемой частью городского уклада, но иногда они ведут себя бесцеремонно.

В мэрию поступают жалобы тагильчан, сообщающих о нарушении сроков реализации продукции, засилье фур во дворах, отсутствии пандусов и парковок. Наиболее часто люди высказывают недовольство по поводу беспорядка на прилегающих к магазинам территорий. Например, всё прошлое жаркое лето жители Вагонки искали управу на сотрудников одного из торговых центров: бак с отходами магазина портил настроение целому микрорайону.

Есть примеры ненадлежащего состояния территорий и игнорирования санитарных правил и сегодня. Районные администрации ведут претензионную работу, только на территории Ленинского района вынесено полтора десятка протоколов об административных нарушениях на сумму 1,5 миллиона рублей. Однако далеко не каждый иск заканчивается штрафом. У сетевиков отличные юристы. Они добиваются либо отмены решений административных комиссий, либо значительного снижения выплат.

Очень не понравилась тагильчанам позиция сетевых компаний во время проведения традиционных весенних субботников. Мэрия пригласила сетевиков на уборку города, но ни одна организация, по данным Людмилы Абдулкадыровой, не вывела своих сотрудников с мётлами и граблями.

Поэтому воспитание сетевиков в правовом поле тагильчане решили дополнить общественным порицанием. Жителям предложено присылать в администрацию фотоматериалы, рассказывающие о работе магазинов — хвалебные или компрометирующие. По итогам народного исследования ко Дню города, который пройдёт в августе, тагильчане выберут лучшую и худшую торговую сеть. Информация о них будет размещена в СМИ и на билбордах во всех районах города. Горожане надеются, что, не желая запятнать репутацию фирмы, сетевики наведут порядок как в самих торговых точках, так и вокруг них.