В Серове поврежденные ураганом крыши укрывают полиэтиленом, но от дождя он не спасает

Специалисты укрыли крышу полиэтиленом, но предупредили, что от дождя он не спасёт. Фото: Газета «Глобус»

На недавней «Прямой линии» жительница ставропольского села пожаловалась Владимиру Путину, что не может получить компенсацию за ущерб от весеннего наводнения — после звонка деньги тут же оказались на счету женщины. Жители домов № 65 и 65а по улице Каляева в Серове теперь жалеют, что тоже не позвонили президенту. Две недели назад штормовой ветер повредил кровлю пятиэтажек, но последствия жильцы ощутили только сейчас. Из-за сильных ливней по квартирам и подъездам бегут ручьи. Битумная мастика и плёнка не спасают, а на полноценный ремонт денег не хватает.

— Соседний дом из-за дыр в крыше протёк до первого этажа, в нашем — пока пострадали два подъезда до третьего этажа, — рассказывает старший по дому № 65а Владимир Залевский. — В квартирах вода сочилась прямо по стенам. Несколько хозяев только-только сделали ремонт, теперь обои и потолок надо менять. Но хуже всего — не косметические дефекты, а опасность короткого замыкания.

Подтёки подпортили потолки и обои в квартирах на верхних этажах. Фото: Газета «Глобус»

После ненастья, по словам Владимира, управляющая компания «ЖКХ Серов» заверила, что обе крыши капитально отремонтируют в ближайшее время, когда поступят средства из резервного фонда области, предусмотренные на эти цели. А пока нашли временное решение — закрыли повреждения битумной мастикой и полосой плёнки, придавив её кирпичами. Однако ситуацию это мало спасло: во время ливня в выходные вода начала проникать в квартиры.

— Люди ставят тазики, подстилают возле стен тряпки, но это не помогает, — говорит Владимир. — А владелец одной из пострадавших квартир воспринял инцидент так близко к сердцу, что на нервной почве перенёс инсульт.

В администрации городского округа нас направили в управляющую компанию, на чьём балансе находятся дома. Там пояснили, что было сделано всё, что от них зависело. По примерным подсчётам, стоимость ремонта каждой крыши составляет чуть больше одного миллиона. Таких денег ни у компании, ни у муниципалитета нет, поэтому управляющая компания отправила заявку на выделение средств из резервного фонда области и сейчас ждёт, когда заявку удовлетворят.

Ещё один вариант — пустить на ремонт крыши средства, запланированные на капремонт этих многоэтажек. Как пояснили в пресс-службе администрации, такой механизм используют, если сами дома могут дождаться очереди, а крыши требуют первоочередного ремонта. Однако реализация этого механизма тоже требует времени, а дождь продолжает идти.

Кстати Циклон в эти выходные оказался куда менее разрушительным, чем его предшественник, но без проблем всё-таки не обошлось. В понедельник из-за технологического нарушения в работе линии электропередачи Четкарино — Юшала без света остались 14 тысяч жителей Талицкого и Тугулымского городских округов. Днём ранее электроснабжение было нарушено в Чкаловском районе Екатеринбурга. Ещё в нескольких муниципалитетах жители многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте, пожаловались на потопы. Так, карпинцы выложили в соцсети снимки луж в подъездах, мокрых пятен на обоях и электрощитков, из которых течёт вода. Комментарий Алексей СЕЛИВАНОВ, руководитель юридической компании: — Если управляющая компания заключает договор на управление домом, она берёт на себя обязательства по управлению домом и содержанию общего имущества в надлежащем состоянии. Возникает резонный вопрос: в каком состоянии была кровля, если она не выдержала стихии? Средства резервного фонда являются лишь дополнительной помощью, и отсутствие материальной помощи со стороны третьих лиц не является основанием для того, чтобы не заниматься жильём. Кроме того, если компания опасается возможных рисков, она может застраховать ответственность на случай непредвиденных обстоятельств, таких как неблагоприятные погодные условия. Поэтому у жильцов пострадавших домов есть все основания предъявить претензии к управляющей компании и потребовать компенсации за порчу имущества в результате протечки кровли. Какие-то форс-мажорные обстоятельства могут быть учтены судом, но полностью от материальной ответственности это не избавит.