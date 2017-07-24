«Селянин должен чувствовать себя хозяином на своей земле»

Сейчас первоочередная мечта Алексея Жукова — построить в Байкалово школу и модернизировать систему водоснабжения. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет «Городская управа»

Откровенно говорим с местными градоначальниками об их планах, мечтах и проблемах.

Тридцать лет назад Алексей Жуков поступил в сельхозинститут, вдохновившись примером деда, который после войны почти до самой пенсии проработал комбайнёром и водителем в колхозе. Сегодня Алексей Жуков развивает сельскохозяйственную отрасль уже на правах главы муниципального района, а свободное время посвящает работе на приусадебном участке, который когда-то возделывал дедушка.

— В нашем районе 68 населённых пунктов, поэтому с руководителями всех трёх поселений всегда на связи. О том, где нужно положить асфальт, осветить улицу или подремонтировать Дом культуры, сразу же сообщают мне, — начинает мэр. — Дело в том, что бюджеты у поселений небольшие, и финансов для решения вопросов местного значения им не хватает. Составляя проект бюджета на очередной финансовый год, мы всё это учитываем. Когда во время ежеквартального перераспределения финансовых остатков появляется лишняя копейка — тоже идёт на нужды поселений.

— У каждого поселения — своя специфика или проблемы — общие для всех?

— Логично, что в Байкаловском и Краснополянском сельских поселениях с развитой коммунальной инфраструктурой гораздо больше вопросов в сфере ЖКХ, чем на территории Баженовского поселения, где нет централизованного теплоснабжения и водоотведения. Кроме того, в этих двух поселениях каждый год нужно заботиться об организации паромной переправы: в этом году из-за дождей в Елани мост затоплен на 267 сантиметров, в селе Городище — на 195. Но в основном проблемы однотипные. В первую очередь — это вопросы благоустройства и культуры.

Иногда мои земляки, видя, как развивается Байкалово, спрашивают, почему в их небольшом, достаточно удалённом селении не делается то же самое. Но то, что можно сделать в райцентре, не всегда легко реализовать в малом населённом пункте.

Все эти вопросы можно было бы решать быстрее, но необходимо пересмотреть существующую систему оценки расходных полномочий сельских поселений — об этом сегодня говорят все главы без исключения. Принцип подушевого финансирования муниципальных образований приводит к тому, что большая по размеру, но немногочисленная территория вынуждена сдерживать свои потребности и кроить свой бюджет так, чтобы хватало лишь на самое необходимое. Но продовольственную безопасность страны обеспечивают люди, которые живут за пределами МКАДа и ЕКАДа. И чтобы агропромышленный сектор развивался и был конкурентоспособен, селяне должны чувствовать себя хозяевами на своей земле.

— В Интернете обнаружила генплан на 50 страниц по деревне Яр, где живёт всего 20 человек. Зачем такой документ?

— В ближайшее время такие «паспорта» появятся у всех населённых пунктов. Когда у проблемы появляется имя — решать её проще. На основе этих документов готовим стратегический план развития территории — будем утверждать этот документ на уровне области в следующем году.

— Какие пункты этого плана считаете самыми важными?

— Во-первых, войти в программу министерства энергетики и ЖКХ по модернизации системы водоснабжения села Байкалово. Из-за изменения норм СанПиНа проект Малковского водовода пришлось доработать, сейчас подаём заявку на финансирование в следующем году. Вторая моя большая мечта — построить в Байкалово новую школу на 550 мест — сейчас больше 300 ребят учатся во вторую смену. Третий вопрос — дорожный. Из 300 километров улично-дорожной сети района в ремонте нуждается половина. Наиболее проблемные участки — грунтовые дороги в деревнях, которые остались от колхозов и совхозов. Не везде они были хорошо обустроены, а работать с этим «наследством» — нам. За последние пять лет мы при поддержке области продвинулись в этом направлении. Сейчас, например, одеваем в асфальт три улицы в деревне Калиновка.

— А нас район приятно удивил своими дорогами…

— Наше градообразующее предприятие — компания по строительству и ремонту дорог «Мелиострой» . Она успешно работает здесь и куёт нам славу по всей области. Вот, например, один из их объектов — мост в Алапаевском районе (Алексей Жуков с гордостью показывает на фотографию, висящую в рамочке на стене. — Прим. ред.). Предприятие даёт рабочие места (летом число работающих доходит до 420 человек, зимой — примерно 250), участвует в социальной жизни нашего района и помогает меценатством.

Исторический снимок: Борис Николаевич Ельцин - на стройплощадке будущего свинокомплекса, 1981 год. Фото: из архива администрации Байкаловского МР.

— В Интернете есть исторический снимок: Борис Николаевич Ельцин — на стройплощадке свинокомплекса в Байкалово в 1981 году. Что сейчас с этим комплексом?

— В сложные для сельского хозяйства девяностые годы он был закрыт, как и многие сельхозпредприятия. Но на их базе появились новые, и они очень успешны. Сегодня в нашем районе восемь таких предприятий и 25 крестьянско-фермерских хозяйств. В прошлом году агрофирма «Восточная» запустила коровник на 200 голов в деревне Палецкова, появился коровник на 367 голов в Липовке. В деревне Береговой будет строиться молочно-товарный комплекс на 600 голов. Все предприятия работают с прибылью, отстающих нет. Каждый год наше сельское хозяйство демонстрирует рост в 3–4 процента, стабильно держим третье место по надоям молока среди территорий Восточного округа. Каждый год вводим в эксплуатацию одну-две тысячи гектаров неиспользуемых земель. Сейчас на территории остаётся еще около 17 тысяч гектаров, которые можно использовать с пользой, так что работа на грядущую пятилетку есть.

— Ирбитское молоко всегда на слуху, а вот про байкаловское ничего не слышно. Почему?

— На Ирбитский молзавод везут молоко с нескольких территорий, в самом Байкалово работает филиал завода, так что наше молоко — часть этого бренда. А недавно руководство завода выступило с предложением обустроить на филиале ещё одну линию по производству сухого молока и сыворотки.

— Диплом сельхозинститута помогает в работе?

— Мне повезло, что я остался на территории сельскохозяйственного района, где эти навыки требуются каждый день. Модернизация оборудования и техники, помощь сельхозпредприятиям и начинающим фермерам с оформлением документов, освоение неиспользуемых земель — на помощь администрации наши селяне всегда могут рассчитывать. Кроме врачей и педагогов, предоставляем жильё работникам сельского хозяйства. Зоо- техник, механик, доярка — все профессии в одинаковом приоритете. За пять лет обеспечили жильём 35 молодых аграриев.

— А у вас свой сад-огород есть?

— В деревне Палецкова у меня 25 соток земли, примерно 18 соток из них заняты картофелем. Этот участок мне достался от деда. Уход за огородом и занимает большую часть свободного времени — прошлые выходные тоже провёл там. А когда работа в радость, то и результат радует.

Справка «ОГ»: Алексей Анатольевич Жуков родился в 1969 году. В 1986 году поступил на факультет механизации сельского хозяйства Свердловского сельскохозяйственного института. После окончания вуза, отработав два года по специальности в совхозе «Байкаловский», занимался призывом граждан на военную службу. В 2006 году занял должность заместителя главы Байкаловского района по со-циальным вопросам. В октябре 2009 года избран главой муниципального района. В сентябре 2013 года переизбран на второй срок.