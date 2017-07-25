Нижнетагильские изобретатели ищут место на производстве

У Юрия Исупова более 30 патентов. Все изобретения связаны с металлургией. Фото: Галина Соколова

В июле в Москве прошёл VI Всероссийский съезд общества изобретателей и рационализаторов. Там побывала делегация от Свердловской области. О том, востребованы ли сегодня технические креативщики, мы побеседовали с председателем нижнетагильского совета ВОИР Юрием Исуповым.

Готовя материал о современных новаторах, «ОГ» провела мини-опрос среди читателей моложе 30 лет. Никто из юных респондентов не смог расшифровать аббревиатуру ВОИР. А ведь в советские годы общество изобретателей и рационализаторов объединяло 14 миллионов человек и существенно влияло на производственный климат в стране.

— Юрий Данилович, в век компьютерных технологий есть ли на производстве место изобретателю-одиночке, способному улучшить то, что создавалось командами инженеров фирм-изготовителей?

— Совершенству, как известно, предела нет. Однако контракты на поставку оборудования из-за рубежа составляются так, что техника, по сути, становится «неприкасаемой». Выйдет из строя втулка, которую местный слесарь запросто может выточить, но этого делать нельзя. Вот и везут втулочку с завода-изготовителя за сумасшедшие деньги. Мы постепенно попадаем в кабалу к зарубежным компаниям, хотя идей и мастерства у нас всегда хватало.

— Вспоминая о мастерстве русского человека, обычно приводят в пример лесковского Левшу. Но тот фактически испортил мини-механизм: подкованная блоха перестала танцевать. Какие цели преследуют наши умельцы?

— После их вмешательства производство становится эффективнее, дешевле, бе-зопаснее. Например, Юрий Степановоптимизировал состав угольной шихты для коксования, при этом прочность кокса существенно возросла, снизилось количество нежелательной мелочи. Георгий Гейнц добился повышения срока службы лётки конвертора. Как результат — меньше простоев агрегата, меньше тяжёлого труда при ремонте. Сейчас мы работаем над продвижением уникальной технологии переработки зольных отвалов ТЭЦ, которая поможет избавиться от «лунных пейзажей» не только в Нижнем Тагиле, но и в других городах, где имеются залежи золы.

— Сложно ли сегодня получить патент на изобретение?

— Процедура непростая. В Роспатент должны уйти документы, доказывающие, что ваше предложение полезно и эксклюзивно. С помощью городского совета ВОИР за два последних года тагильскими авторами подано 10 заявок на полезные модели и изобретения. Два автора уже получили патенты: Вячеслав Грузман и Юрий Пузырёв. Остальные заявки проходят экспертизу в Москве.

— Есть ли в Нижнем Тагиле изобретатели, которыми вы искренне восхищаетесь?

— Если говорить о «классиках», то это демидовские мастеровые, превращавшие Урал в передовой индустриальный край. Такие, как изобретатели паровоза Ефим и Мирон Черепановы, создатель паровой машины Иван Ползунов. Среди современников я бы назвал Владимира Парахина. Он многочисленными своими изобретениями улучшил условия работы в литейном производстве Уралвагонзавода и повысил надёжность деталей железнодорожных вагонов.

— Вы и сами неплохо потрудились на ниве новаторства.

— У меня более 30 патентов. Все изобретения связаны с металлургическим производством.

— Вы недавно побывали на VI Всероссийском съезде ВОИР. Что это за организация?

— ВОИР объединяет сегодня 100 тысяч человек. Это наша техническая элита, способная развивать отечественную прикладную науку. Сейчас объединение на подъёме, ведь интерес к техническому творчеству принял государственный масштаб. В Нижнем Тагиле совет ВОИР — это фактически инженерный центр, где на волонтёрской основе работают 20 человек. Все с большим багажом новаторской деятельности, учёными званиями. Однако надо понимать, что общественники, пусть даже и именитые, не в силах наладить полноценное сотрудничество с частными предприятиями. Необходима помощь государственных структур.

— Каковы планы объединения?

— Будущее ВОИР вижу в координации усилий всех заинтересованных сторон, чтобы у нас было как можно больше Новосёловых* и чтобы они работали в России. Единственная сила, которая может снова сделать техническое творчество массовым, — это ВОИР. Нынешнему Центральному совету это под силу, тем более с помощью местных новаторов.

*Константин Новосёлов, уроженец Нижнего Тагила, нобелевский лауреат 2010 года по физике.