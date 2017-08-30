Журналисты из разных уголков области узнали у мэра Заречного о жизни атомного города

Один из главных принципов Андрея Захарцева — «Город должен быть достоин предприятия». Фото: Павел Ворощцов

Сюжет «Городская управа»

Откровенно говорим с местными градоначальниками об их планах, мечтах и проблемах.

В рамках рубрики «Городская управа» мы разговариваем с главами муниципалитетов о том, чем живёт и к чему стремится территория под их руководством. Интервью с мэром Заречного Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ прошло в необычном формате: вопросы главе городского округа задавали почти 50 журналистов со всей области, приехавшие в Заречный в рамках пресс-тура «Путешествие в атомное зазеркалье».

— Сегодня во время экскурсии вам рассказали общую историю города. Я хочу рассказать вам, каким вижу его я, — начал Андрей Захарцев. — Город наш относительно молодой, в этом году он отмечает 62 года. Белоярскую атомную электростанцию строила молодёжь. Именно она возводила город, формировала его культурные и спортивные традиции. Сегодня это самые уважаемые люди в нашем городе, и их традиции мы стараемся сохранять и приумножать. Не всегда это даётся легко: исторически сложилось, что у зареченцев очень высокие культурные и образовательные запросы. Жизнь города невозможно отделить от БАЭС. Они вместе развиваются, и именно это позволяет Заречному быть красивым и благоустроенным.

Визитная карточка Заречного — оранжевые фонари и ограждения. Благодаря им город даже в пасмурную погоду не выглядит серым. Фото: Павел Ворожцов

Ирина Протасова, «Красное знамя», г. Верхняя Пышма:

— У меня вопрос по самой наболевшей теме — здравоохранению. Какие проблемы в городском округе, связанные со здравоохранением, существуют и как вы решаете кадровые вопросы?

— Наша медсанчасть находится в ведении Федерального медико-биологического агентства и функционирует в тех условиях, которые могут быть обеспечены в рамках финансовых возможностей ФМБА. Но силами местного и областного бюджетов можно решить другую проблему — нехватки кадров. Сегодня укомплектованность врачами у нас составляет около 66 процентов. Конечно, этого недостаточно: у кабинетов бывают очереди, порой сложно попасть на приём к нужному врачу, не хватает узких специалистов. В 2014 году были построены два дома для медиков. Рассчитывали, что это снимет проблему, но не получилось. Те врачи, которые жили в съёмных квартирах, переселились в эти дома, а кадровая проблема так и осталась. В мае в Заречный приезжал руководитель ФМБА, и сейчас мы ищем решение этого вопроса. Будем изыскивать резервы, чтобы обеспечить вновь прибывающих врачей жильём.

Алексей Герасимов, «Час пик», г. Верхняя Пышма:

— Вы сказали, что у вас дети учатся в одну смену. Как вам удалось этого добиться? Вы и ваши предшественники работали на перспективу или разом построили новые школы? В школах Верхней Пышмы мест не хватает, и даже возникла угроза появления третьей смены…

— Мне ничего не пришлось делать, чтобы решить эту проблему — в Заречном её просто нет. Из шести школ, которые существуют на территории округа, пять находятся в самом городе и одна школа — в селе Мезенском, и эти учебные заведения полностью закрывают потребность в местах. Возможно, это связано с тем, что у нас идёт стабильный естественный прирост населения: в год рождается около 420–430 детей.

Леонид Мезенин, «Тавдинский край», г. Тавда:

— В нашем городе с августа вся листва пожухла и трава желтее, чем у вас. Наши читатели связывают это с экологическими проблемами, в частности — с выбросами на Белоярской АЭС. Так ли это?

— (С нескрываемым удивлением — Прим.ред.) Конечно же, нет! У нас в городе есть водохранилище и достаточно высокая влажность — может быть, поэтому осень настаёт чуть позже, чем в Тавде. (Об экологической безопасности БАЭС и байках, которые ходят на этот счёт, читайте в репортаже об экскурсии по третьему и четвёртому энергоблокам БАЭС в ближайших номерах «ОГ»).

В рамках пресс-тура «Путешествие в атомное зазеркалье» участники встретились с первыми лицами атомного города, побывали в сердце БАЭС, помогли зарыбить водохранилище, а в конце пресс-тура выпустили в небо 60 шаров – по количеству лет, которое отметит в декабре Свердловский творческий союз журналистов. Фото: Павел Ворожцов

Сергей Стуков, «Берёзовский рабочий», г. Берёзовский:

— Андрей Владимирович, а почему у вас леса до сих пор не вырублены? Они федеральные или муниципальные? В других городах на месте лесных массивов давно бы построили торговые центры или жилые комплексы.

— Я не понял: почему НЕ вырублены?

— Как вам это удалось?

— У нас есть и федеральные, и муниципальные леса, дело не в этом. Наш город неслучайно называют зелёным, и эти сосны не вчера посажены и не вчера выросли. Так сложилось исторически: это было принципиальное решение градостроителей — оставлять островки леса, и сейчас, когда город застраивается, эта традиция поддерживается, хотя многие нас критикуют. Конечно, когда строятся новые коттеджные посёлки — без вырубки леса никак не обойтись.

Сергей Озорнин, «Камышловские известия», г. Камышлов:

— Когда проезжали, видели, что на улицах работают поливомоечные машины. Как у вас структурирована служба благоустройства города? Сколько дворников, сколько техники? Как закладываются эти деньги?

— Если необходима подробная информация — давайте побеседуем отдельно, покажем документы. В советское время каждое утро машина выходила и выполняла на городских улицах влажную уборку. Некоторые шутили: это для того, чтобы радиоактивную пыль смывать. На самом деле это делалось для того, чтобы в городе было комфортно. В этом году эту традицию возобновили. Гости Заречного всегда отмечают, насколько он благоустроен — это совместные действия людей, которые курируют сферу ЖКХ, и подрядчиков. Нынче инициативный подрядчик ввёл круглосуточный телефон, и любой житель может позвонить по этому телефону и оставить свою заявку или прислать по ватсапу фотографию той или иной проблемы — замечания стараются исправлять максимально быстро.

Ольга Кузнецова, «Артёмовский рабочий», г. Артёмовский:

— Как вы выстраиваете взаимоотношения с депутатами?

— В прошлом году у нас состоялись выборы новой думы, с прошлого года перешли на одноглавую систему. Во время подготовки к выборам мы достаточно много контактировали, и эти контакты стараемся поддерживать. Когда мы выходим с каким-то вопросом на думу, то у нас уже есть консолидированное мнение.

Татьяна Ладейщикова, «Зареченская ярмарка», г. Заречный:

— Вопрос, который попросили задать мои коллеги. С чем обращаются к вам на личном приёме жители?

— Приёмы я традиционно провожу по средам, с 16 часов. Очень много вопросов по земельным участкам и оформлению документов — некоторые вопросы тянутся с 70–80-х годов. Много частных вопросов, начиная от скамеечек и поваленных деревьев.

Елена Инькова, «6 канал», Талица:

— Газета «Зареченская ярмарка» — не единственная в городском округе. Как складываются отношения со СМИ? Все ли обласканы вниманием власти?

— Я думаю, об этом лучше спросить у зареченских коллег. А вообще, на мой взгляд, у нас сегодня налажено конструктивное взаимодействие со всеми средствами массовой информации города. В каждой газете есть рубрика «Задай вопрос главе»: на все вопросы, которые мы получаем, стараемся отвечать максимально полно и укладываться в сроки. Если нужен комментарий для материала — полностью открыты для всех СМИ. В этом году даже провели занятие с депутатами и сотрудниками администрации — рассказали им, как функционируют СМИ, как верстается номер. Я сам недавно узнал, что в каждой газете есть свой крайний срок сдачи материалов — дедлайн, и его нарушение чревато неприятностями.

Ольга Смирнова, «Народное слово», г. Богданович:

— Как происходит взаимодействие с общественными организациями? Как они участвуют в жизни города?

— На нашей территории — 12 общественных организаций. Если они обращаются к нам с конкретной идеей, особенно той, что может быть полезной для города, конечно, мы её обсуждаем. Со своей стороны всегда готовы оказывать административную поддержку, а с финансовой стороной вопроса часто помогает станция.

Справка «ОГ»: Захарцев Андрей Владимирович родился 7 мая 1966 года в Заречном.

После окончания школы № 2 поступил в Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище

До 1991 года служил в Вооружённых силах СССР, далее работал в НИКИЭТ, затем служил в органах ФСБ — сначала в Заречном, затем в Екатеринбурге. До избрания на пост главы работал на Белоярской атомной электростанции, был председателем общественного совета БАЭС. С 16 декабря 2016 года — глава городского округа Заречный. Женат, трое детей.