В Свердловской области в пятнадцатый раз отмечают День народов Среднего Урала

Николай Павлов с супругой Алёной и дочкой Анастасией. Фото из архива семьи Павловых

Сегодня в Свердловской области в пятнадцатый раз отмечают День народов Среднего Урала. Ежегодно его празднуют 160 народов, проживающих на территории региона. Представители трёх национальностей поделились рассказами о том, как вписали свои обычаи и традиции в жизнь на Урале и благодаря чему ладят друг с другом.

«Отмечаю праздники сразу двух стран»

Андрей Айтенов уже два года живёт в Екатеринбурге, но родился и вырос он в Казахской ССР.

Детство и юность Андрей провёл в Петропавловске, куда он возвращается, чтобы увидеться с родственниками, школьными друзьями и вновь отведать любимое национальное блюдо.

— Бешбармак — безумно сытное мясное угощение, — говорит Андрей. — Его готовят по особому рецепту, который, кажется, известен лишь казахам: нигде в России я не пробовал ничего подобного. С детства помню, что мясо в нашей семье на столе было круглый год, и несмотря на то, что из Казахстана я уехал много лет назад, до сих пор вспоминаю, как на Наурыз (день весеннего равноденствия. — Прим.ред.) мама готовила бешбармак и маленькие круглые пончики — баурсаки, которые разлетались со стола в два счёта. Вообще, гостеприимство — отличительная черта нашего народа.

Уроженец Казахской ССР Андрей Айтенов уже два года живёт в Екатеринбурге. Фото: Екатерина Кунникова

С детства Андрей владеет тремя языками — казахским, русским и английским. Уроки национального языка стали для него любимыми ещё в школе. «Он поистине уникальный, — утверждает Андрей. — В казахском алфавите, помимо привычных для многих 33 букв, есть ещё 9 необычных по звучанию и написанию символов». И всё же в России на казахском он не разговаривает.

— В 28 лет я стал гражданином Российской Федерации, но это не мешает мне отмечать праздники обеих стран. И по духу, и по мировоззрению мы с русскими очень похожи. Разве это не так? Наши народы одинаково гостеприимны, а что уж говорить об искренности и доброте! Я рад, что живу в России. Вот уже два года, как я здесь — в Екатеринбурге. Тут я нашёл свою любовь и прекрасную работу, а что ещё нужно для счастья?

«Я — чуваш по рождению и паспорту»

Ведущий инженер-электроник из Нижнего Тагила Николай Павлов родился и вырос в деревне Медикасы под городом Цивильском.

— У нас была национальная школа, поэтому язык знаю, встречи и телефонные разговоры с роднёй проходят только на чувашском. Они начинаются с приветствия «Ыр сунатăп» — «Добра желаю», — рассказывает Николай. — В памяти остались детские годы: какие красивые узоры вышивали женщины в деревне! Квадратики, квадратики, а в итоге смотришь — из них получился ржаной колос. В нашей семье хранится головной убор, который передаётся по женской линии. Он сделан из серебряных монет царской чеканки и весит 8 кг.

Николай вспоминает, как весело встречали праздники. Зимой — сурхури (переводится, как овечья нога). Девушки в тёмном хлеву ловили овечку: какого окраса попадётся, такого и жениха ждать. И керсари — день осеннего пива, которое варили в каждом доме.

— Перемалывали ячмень и рожь, из муки готовили сусло, а затем, добавляя хмель, настаивали в бочках пиво, — рассказывает Николай. — От бабушки Фёклы остался мне в наследство рецепт. На пенсию уйду, обязательно начну варить (смеётся).

Очень радуюсь, когда к культуре нашего народа проявляют интерес. Например, в прошлом году во Дворце культуры рудничного посёлка проходил праздник «Многонациональная мама». Наши родственники — Олег и Елена Нургалеевы, у которых татарские и чувашские корни, представляли на нём Чувашию.

«У нас — свои памятные даты»

Большая часть немцев, живущих в нашей области, — это потомки волжских немцев, которых во времена репрессий перебросили на Средний Урал в трудовые лагеря. В наше время, благодаря сообществам и общению, нация старается хранить свои традиции и историю.

— У нас есть языковые курсы, творческие коллективы, в центрах — кружки рукоделия, — рассказывает этнограф, младший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Татьяна Киссер. Как уверяет этнограф, немецкое рукоделие мало чем отличается от русского — занятия такие же, только делаются с немецким уклоном. Например, вместо обычной одежды шьют национальную немецкую, делают немецких кукол.

Сейчас Татьяна Киссер пишет диссертацию о немецком народе. Фото из архива Татьяны Киссер

Татьяна Киссер также рассказала, что лучше всего сохраняются традиции в тех семьях, где их носителем является женщина. Уклад жизни, какие-то жизненные установки и даже манеры поведения передаются через воспитание детей, национальные рецепты через приготовление блюд.

Есть у немцев свои памятные даты, которые русским не знакомы. Например, 28 августа все немцы России отмечают как День памяти депортированных предков с Поволжья, а 22 июля и вовсе назван Днём немцев России.

— В Краснотурьинске, Кушве и Нижнем Тагиле есть памятники немцам-трудармейцам. И 28 августа немцы, живущие там, приходят к этим памятникам, — рассказывает Татьяна Киссер.

Что примечательно, у немцев Тагила есть собственный День памяти — 17 февраля. Именно в этот день прибыл первый эшелон немцев в трудармию в тагильский лагерь. Также уральские немцы периодически совершают этнопаломничества на Волгу, на родину своих предков. Как рассказывает Татьяна Киссер, многие приезжают туда для того, чтобы окунуться в Волгу, привезти её воды. Многие в том числе привозят и поволжскую землю, чтобы принести на могилы предков, которые жаждали вернуться на свою родину, но так и не смогли.

— Трудолюбие и пунктуальность — это черты немцев. Я, например, очень люблю порядок. Это чисто немецкая дотошность, — делится Татьяна Киссер.

С Днём народов Среднего Урала свердловчан поздравил глава региона Евгений Куйвашев. «Народные традиции — основа патриотизма, источник нравственных ориентиров, — говорится в поздравлении. — Очень важно сохранять связь с историческими корнями, помнить о заслугах предков. Не менее важно беречь мир и согласие на территории, где живёт 160 национальностей. Об этом напоминает замечательный праздник, который проводится в Свердловской области уже 15 лет подряд. Концерты фольклорных коллективов, дегустации блюд, мастер-классы и спортивные турниры — лучший способ познакомиться с иной культурой. Все этносы и конфессии, представленные в нашем регионе, имеют равные возможности для самореализации, изучения родного языка и обычаев. Открытый и всеобщий доступ уральцев к культурным ценностям — один из пунктов программы «Пятилетка развития», ведущей Свердловскую область в тройку лидеров по качеству жизни. Выполняя поручение президента, мы разрабатываем дополнительные меры поддержки народных промыслов и ремёсел, мастеров, которые занимаются этой очень важной и нужной работой. Ведь народные промыслы, как подчёркивает Владимир Владимирович Путин, являются частью культурного кода россиян. Выражаю признательность всем участникам и организаторам праздника, национально-культурным объединениям и религиозным общинам региона. Крепкого вам здоровья, вдохновения и дальнейших успехов в выстраивании межэтнического и межконфессионального диалога!»