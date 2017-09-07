Камышлову – дома, Пышме – газ

Первый факел природного газа зажгли в пышминском селе Тупицыно. В перспективе к газопроводу смогут подключиться жители ещё семи селений. Фото: Алексей Коробейников

В рекордные сроки выросли три программных дома в Камышлове, где программа переселения из ветхого и аварийного жилья заладилась не сразу. В первых новостройках на улице Строителей были серьёзные недочёты. Новые объекты, наоборот, назвали одними из лучших в рамках реализации программы.

Напомним, бывший мэр Михаил Чухарев пошёл под суд за махинации с муниципальным жильём, приняв и согласовав оплату фактически невыполненных работ в домах на улице Строителей. Последние три новостройки на Карловарской и Олимпийской долго оставались только на бумаге из-за необходимости скорректировать проект. После смены руководства и вмешательства области дело пошло на лад. На днях будущим новосёлам устроили экскурсию по квартирам — они остались довольны.

Пятиэтажка выросла меньше чем за два года. Фото: Алексей Кунилов

— В новых домах — по пять этажей, — рассказывает и.о. главы Камышлова Алексей Половников. — В двух шагах от домов — детсад, в планах — спортплощадка, строительство школы. В октябре здесь будет остановка транспорта.

Одновременно с благоустройством территории идут внутренние работы.

Глава Минстроя Михаил Волков Евгению Куйвашеву: «Только посмотрите, какие тут окна: метр восемьдесят на метр восемьдесят!» Фото: Алексей Кунилов

— Уровень качества жилья вполне соответствует уровню Екатеринбурга, — глава областного минстроя Михаил Волков показывает главе региона Евгению Куйвашеву одну из квартир. — Посмотрите на размеры окна — метр восемьдесят на метр восемьдесят! Откосы у окон не оштукатурены, а сделаны из трёхслойной панели: плесени здесь не будет.

Фото: Алексей Кунилов

«Экскурсанты» обращают внимание на ламинат, натяжные потолки и большие радиаторы — дома будут тёплыми. Несмотря на отставание сроков, эти дома назвали одними из лучших программных домов в области. Евгений Куйвашев даже предложил по аналогии со списком недобросовестных застройщиков брать на заметку компании, которые хорошо справляются с возведением жилья по госпрограммам.

В этот же день Евгений Куйвашев и председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина запустили газопровод Пышма — Первомайский — Камышлов, который позволит обеспечить газом жителей восьми населённых пунктов Пышминского района.