Земства 20 сентября 2017, 18:40

В Нижнетагильской детской больнице выступили артисты из «Спокойной ночи, малыши!»

Артисты Галина Марченко и Наталья Голубенцева со своими куклами. Фото: Галина Соколова

Артисты Галина Марченко и Наталья Голубенцева со своими куклами. Фото: Галина Соколова

Сегодня в Нижнетагильской детской больнице с концертом выступили артисты телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Дети, проходящие лечение в хирургическом отделении, восторженно встречали Каркушу, Степашку и Хрюшу.

— Мы стараемся доставить удовольствие любому из зрителей, но в выступлениях перед больными детьми есть некоторые нюансы, — признаётся «мама» Каркуши Галина Марченко.

— Когда готовим программу, учитываем их возраст и состояние здоровья. Стараемся помягче строить диалоги, сильно не хулиганить.

— Общение в больницах складывается отлично не только с детьми, но и с медперсоналом. Оно доставляет радость и нам, и зрителям, — рассказала «ОГ» заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, «мама» Степашки.

— Конечно, перелёты дважды в месяц — это тяжело, но мы знаем, что нас ждут. Кроме радостной встречи с артистами, в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» больнице передан сертификат на полтора миллиона рублей.

— На эти средства мы планируем закупить инструментарий для эндоскопических операций, всего 59 позиций, — сообщил «ОГ» главврач детской больницы Дмитрий Клеймёнов. — Это обеспечит более быстрое выздоровление и снизит риск осложнений.

  • Опубликовано в №175 от 21.09.2017 
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