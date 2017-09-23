Коронация тагильского цирка

В День города тагильчане смогли впервые наблюдать уникальное световое представление на здании обновлённого цирка. Фото: Илья Колесов

На протяжении двух лет тагильчане мечтательно поглядывали на большую стройку, развернувшуюся в здании цирка. Торопили, предвкушали. И вот дождались. Капитальный ремонт, на который «Росгосцирк» потратил 647 миллионов рублей, завершён. Дебютный спектакль в обновлённом цирке соберёт звёзд первой величины и начнёт отсчёт второй жизни самого радостного учреждения Нижнего Тагила.

Гастроли строгого режима

Первоначально ремонт нижнетагильского цирка был запланирован на 2013 год, смета не превышала 150 миллионов. Но Сочи выиграл право на проведение Олимпийских игр, и средства были направлены на обновление сочинского цирка. До Нижнего Тагила руки «Росгосцирка» дошли только в 2016-м. Капремонт предстояло провести только что назначенному директору Руслану Марчевскому. У старого здания появился реальный шанс на глобальное техническое переоснащение и создание комфортных условий для артистов и зрителей.

Здание цирка было построено в Нижнем Тагиле в 1975 году на господствующей высоте рядом с прудом. Оно представляет собой огромный двух-этажный восьмиугольник со сферическим куполом. Строение украшает массивная корона. В советские годы цирк был предметом гордости тагильчан, но за сорок лет здание утратило былое величие, а условия работы в нём стали практически экстремальными. Артисты воспринимали гастроли в Нижнем Тагиле как наказание. Зрители были также недовольны разрухой, царившей в зрительном зале и холлах. С этих стартовых позиций и начался капремонт в марте 2016-го.

Настраивает на добрую волну дизайн холлов нижнетагильского цирка: все рисунки рассказывают о дружбе детей и животных. Фото: Сергей Казанцев

Для цирка всё самое-самое

Молодой директор не любит словосочетания «мой цирк», неизменно говоря «наш», но к процессу перерождения здания относился так, будто возводил собственный дом. Вкладывает в него знания и душу. В ходе ремонта Марчевский сумел собрать воедино лучший опыт, применяемый в цирковом строительстве и оснащении. Первым делом здесь укрепили купол. Теперь он может выдержать аппаратуру весом до 30 тонн. Это расширяет список первоклассных цирковых программ, которые тагильчане смогут увидеть в своём городе.

В числе приоритетов и забота о четвероногих артистах.

— Стойла в конюшне обиты безопасным толстым пластиком, пол покрыт резиной. Это существенно упростит уборку и повысит качество санобработки. У нас в единственном цирке России смонтированы поилки с фильтрованной водой. Ветеринарный кабинет оснащён современным лабораторным оборудованием, есть аппарат УЗИ и даже солярий для животных, — перечисляет Руслан Марчевский.

Уютно чувствуют себя сегодня в цирке и зрители. В зале установлено 1500 удобных кресел, действует уникальная система климат-контроля, есть пандусы для маломобильных людей.

Световые решения принимаются по формуле Марчевского «красоты много не бывает». Разные уровни освещённости зала — для выступлений, репетиций и антрактов, яркая подсветка лестниц и светомузыкальное шоу по внешнему периметру здания — всё это плоды сотрудничества дирекции цирка с болгарским светодизайнером Пламеном Ганчевым.

Кроме профессиональных артистов, нижнетагильский цирк станет домом для любителей. Цирковой коллектив «Аншлаг», обладатель многочисленных международных наград, сможет проводить репетиции в собственном зале. Раньше здесь находились склад и гараж.

— Мы ждали этого манежа почти десять лет, — отметила руководитель циркового коллектива «Аншлаг» Марина Гунина. — В «Аншлаге» занимаются около 180 артистов в возрасте от трёх до двадцати пяти лет. Им для репетиций нужна большая высота помещения. Здесь ребята смогут полноценно репетировать и усложнять свои трюки, расти профессионально. Будем с удовольствием заниматься по соседству со взрослыми мастерами.

Побывав с инспекцией в Нижнем Тагиле, генеральный директор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов сделал вывод, что тагильский цирк стал одним из лучших в России.

На арене — звёзды

Откроет новый цирковой сезон программа «Здравствуйте, друзья!», которая создавалась специально для премьеры в нижнетагильском цирке. В шоу принимают участие артисты Большого Московского цирка и цирка Юрия Никулина. Гвоздём программы станет эффектное выступление братьев Запашных и их хищников. Украсили первое после длительного перерыва представление и уникальные номера дрессуры с морскими львами, медведями, доберманами, обезьянами, гусями и кошками.

Несмотря на то, что билеты в цирк отнюдь не дешёвые (до 1500 рублей), в зале будет аншлаг — билеты тагильчане и жители соседних муниципалитетов раскупили задолго до открытия.

Кстати С Нижним Тагилом связаны первые цирковые воспоминания Юрия Никулина — именно здесь он впервые выступал в 1947 году.