Женская техника

Пока занятия в филиале проходят на старенькой технике, но к Новому году здесь появится современный трактор. Минобразования выделило техникуму 2 миллиона рублей. Фото: Галина Соколова

В наших сёлах на женщинах держатся школа, медицина, культура. Но им и этого мало. Они осваивают профессии, в которых обычно подвизаются мужчины. В филиале Высокогорского многопрофильного техникума в селе Лая наряду с педагогами-мужчинами спецдисциплины будущим механизаторам уже 11 лет преподаёт Елена Коновалова. Она учит студентов разбираться в сельхозмашинах, а те советуются со своей наставницей во всём, вплоть до сердечных дел.

Родилась и выросла Елена Коновалова в соседнем с Лаей селе Балакино. Подруги советовали её поступать в пединститут, они ещё в школе заметили в ней учительский дар. Но Елена решила по-своему. Уехала в Камышлов и вернулась на малую родину уже с дипломом агронома. Лайский совхоз тогда был огромным: пашни, фермы, пасеки, пруд с зеркальным карпом. Едешь по Серовскому тракту — до самого горизонта тянутся поля с картофелем и капустой. За выращивание овощей и отвечала в совхозе бригадир полеводческой бригады Елена Коновалова.

Ежегодно 15 октября общественность отмечает Международный день сельских женщин. Идея проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена на 4-й Женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине

В конце восьмидесятых сельхозпредприятие развалилось. Поля достались свинокомплексу и фермеру, а просторное здание конторы, гаражи и старенькая техника — профучилищу. Позднее ПТУ преобразовали в средне-специальное учреждение, включили в состав Высокогорского многопрофильного техникума. Заведению понадобилось больше преподавателей спецдисциплин. Елена Коновалова получила предложение преподавать механизацию сельского хозяйства. Сеялки, молотилки, посадочные и уборочные агрегаты — обо всём многообразии полевой техники узнают студенты на её уроках.

Также Елена Геннадьевна является мастером производственного обучения у выпускной группы. В неё входят 18 студентов из Лаи и окрестных посёлков. Некоторые 20-летние ученики выше Елены Коноваловой на голову, но слушают мастера беспрекословно. Три года назад, когда она впервые встретилась на собрании с родителями первокурсников, они дали ей полномочия на все методы воспитания.

— Можете и по хребтине их, если что, — напутствовали педагога суровые отцы.

Однако кардинальные меры не понадобились. Мастер Коновалова умеет убеждать словом и вдохновлять личным примером.

— Елена Геннадьевна делает всё, чтобы ребята получили дипломы. Но её интересует не только учёба, но и психологический настрой студентов. Педагог знает и том, в каких условиях живёт ученик, и когда у него на-чинается-заканчивается любовь, — с улыбкой рассказывает директор филиала Надежда Петрова.

Педагог проводит со своими подопечными не только урочное время. Например, ученики вместе с мастером ходят на мероприятия в клубе, участвуют в спортивных состязаниях.

Михаил Намятов сдаёт зачёт по спецдисциплине Елене Коноваловой. Фото: Галина Соколова

— Елена Геннадьевна заботится о нас, как вторая мама. Смотрит, чтобы были сыты, курить запрещает. Мы её все уважаем, — делится студент 4-го курса Михаил Намятов.

У выпускников техникума будет множество полученных специальностей. Они смогут водить и чинить множество видов техники: автомобиль, трактор, погрузчик. Но есть и ещё одна дисциплина, которую здесь преподают негласно: любовь к сельскому укладу, привычка к труду земледельца и животновода. В техникуме есть маленькое подсобное хозяйство. Под руководством мастера Коноваловой ребята ухаживают за курицами-несушками и трудятся в теплице. Весной здесь выращивают овощную и цветочную рассаду, которую с удовольствием раскупают местные жители. Нынче, например, «полеводческая бригада» Коноваловой реализовала рассады на 40 тысяч рублей, которые пошли на ремонт крыши образовательного учреждения.

В курятнике Елены Евгеньевны есть птицы редких пород. Фото: Галина Соколова

На грядках и в курятнике Елена Геннадьевна тоже авторитет для своих четверокурсников. Дома у неё обширное хозяйство: дойная корова, молодая тёлочка, две свиньи, куры и огород, возделанный по всем правилам агрономии. Для своих подопечных мастер — пример успешного человека, нашедшего профессиональное призвание и личное счастье, не покидая малой родины.