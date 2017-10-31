Главная фигура Полевского: новый мэр о том, что общего между управлением городом и игрой в шахматы

Первым делом Константин Поспелов оборудовал кабинет перекидной настенной системой — в ближайшие недели доски будут полностью заполнены. Фото: Алексей Кунилов

Два месяца назад главой Полевского городского округа был избран заводчанин Константин Поспелов. На Северском трубном заводе он отработал 25 лет, из них 2,5 года был директором по управлению персоналом завода. Прежде чем принять предложение участвовать в конкурсе на пост мэра, руководитель взял время на размышления: всё-таки отвечать за коллектив предприятия и за муниципалитет, где живёт 70 с лишним тысяч жителей — не одно и то же.

Первое, что сделал Константин Поспелов на новом рабочем месте — повесил на стену метровый перекидной планшет из 12 досок для записей, похожий на гигантский пружинный блокнот. Каждая доска посвящена одной сфере жизни округа. На отдельной доске будет подробная карта города с улицами и номерами домов.

— Примерно такой же у нас был на заводе — для оптимизации производственных процессов, — объясняет собеседник. — Во время работы на заводе привыкаешь составлять схемы и всё структурировать, но оказывается, это очень удобно и в управлении муниципалитетом. На этих досках у меня будет «Полевской промышленный», «Полевской образовательный», «Полевской культурный», «Полевской спортивный», «Полевской безопасный». Например, если обсуждаются шаги по развитию промышленности — значит, перед глазами должны быть действующие производственные площадки и территории, которые могут быть использованы. А если я зароюсь только в бумажную работу, то не увижу цельной картины. Это как игра в шахматы: чтобы просчитывать верные ходы, надо видеть всю доску «восемь на восемь квадратов», а не пять ближайших фигурок.

В следующем году Полевской отметит 300-летний юбилей. Новый глава округа Константин Поспелов обещает, что праздничная годовщина запомнится не только интересными мероприятиями но и важными переменами в жизни города. Фото: Алексей Кунилов

— Сегодня моногорода всеми силами пытаются избавиться от приставки «моно». Что нужно, чтобы Полевской превратился из «моно» в город с устойчивой экономикой?

— Экономику Полевского определяет Северский трубный завод, входящий в состав Трубной металлургической компании, и с этим бессмысленно спорить. Из 46 миллиардов годового товарооборота города вклад завода составляет 37 миллиардов. По сути, он обеспечивает экономическое и социальное благополучие города на три четверти. Понимая, как расположен город, какими землями он располагает, какая система крупного, среднего и малого бизнеса сложилась к сегодняшнему дню, я не строю грандиозных планов, что у нас появится предприятие, близкое по экономике к заводу. Но нам вполне по силам подготовить такие условия для промышленников, чтобы они могли создавать новые производства и новые рабочие места.

В этом году правительство области сделало нам «логистический подарок», построив транспортную развязку на пересечении Полевского тракта и ЕКАД. Со строительством и вводом третьего пускового комплекса, который соединит Полевской тракт с Челябинским, наш город станет своеобразной точкой пересечения транспортных лучей. Уверен, что это положительно скажется на развитии города. Уже в ближайшее время на трассе Екатеринбург — Полевской появится баннер с приглашением для предпринимателей создавать новые производства и с телефоном главы города.

В списке первоочередных задач - благоустройство улиц и скверов. Фото: Алексей Кунилов

— А когда вы сами в первый раз приехали в Полевской?

— С Полевским я познакомился в 1990 году. Когда увидел этот город, то сказал: «Я хочу здесь жить». Тогда меня поразили ухоженность и коммунальное благополучие этого города — то, что ценили и сами полевчане, и гости города. К сожалению, с тех пор мы эту ухоженность слегка растеряли. Поэтому я поставил задачу — заложить в бюджет следующего года деньги на программу под названием «Субботник каждый день». В городе есть хорошая традиция — работники предприятий выходят на уборку городских улиц и скверов. Но происходит это два раза в год — перед майскими праздниками и осенью, а чистым город должен быть всегда. Когда по весне сходит снег, за город становится даже немного стыдно.

И о наболевшей теме ЖКХ: южная часть города пока, на мой взгляд, находится в критической ситуации. За последние несколько лет мы серьёзно продвинулись в решении этого вопроса, но предстоит ещё очень много сделать. Прежде всего — построить третью генерацию тепла в южной части города и отремонтировать изношенные сети. Хочется окончательно закрыть этот вопрос, чтобы не бояться аварийных ситуаций, как в других муниципалитетах.

Фото: Алексей Кунилов

— В следующем году Полевской отмечает 300-летие. Чем эта дата запомнится жителям города?

— Следующий год будет годом большого, серьёзного праздника, и хочется, чтобы и через 10 лет люди вспоминали: «А помните, как мы отмечали 300 лет?» Но вспоминали не только праздничные мероприятия, а то, что важного сделано в это время. В сфере благо-устройства — привести в порядок улицу Декабристов, улицу Трояна и территорию Центра культуры и народного творчества с прилегающим к нему парком, дендрарий и парк в северной части города. В сфере образования — запроектировать школу в самом густонаселённом микрорайоне Зелёный Бор-2, с тем, чтобы года через два-три появилась школа на тысячу мест. В селе Мраморском хочется построить спортивный манеж — сейчас у ребят нет возможности заниматься спортом в должных условиях. Реконструировать стадион «Труд» в Полевском: международные детские турниры по хоккею с мячом на нём проводятся, но принять, например, спортсменов во время чемпионата мира по футболу мы не можем — не тот уровень. В полной мере раскрыть туристический потенциал Полевского — уже сейчас о нём начинают узнавать не только на российском, но и на международном уровне. Подключили к обсуждению планов к 300-летию города представителей всех сфер промышленной, культурной и социальной жизни. Равнодушным не остался никто.

Фото: Алексей Кунилов

Досье "ОГ" Поспелов Константин Сергеевич Родился в г. Свердловске в 1971 году. 25 лет отработал на заводе — прошёл профессиональный путь от электромонтёра 4 разряда ТПЦ-1 до начальника управления персоналом Северского трубного завода. С декабря 2014 года занимал должность директора по управлению персоналом ПАО «СТЗ». 31 августа 2017 года был избран на пост главы Полевского городского округа.