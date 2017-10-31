Скамейка запасных пустует: на муниципальную службу приходят заводчане и «гастролёры»

Работа на муниципальной службе — не такое уж тёплое местечко, чтобы туда выстраивалась очередь. Фото: Александр Зайцев

Велика ли зарплата чиновников? Миф о том, что на муниципальных должностях зарабатывают большие деньги, опровергли в местных администрациях. На рядовой должности зарплата в 30 тысяч — это потолок. Вполне естественно, что ни о каком кадровом резерве здесь нет и речи. Некого выбирать мэрами, назначать их замами и рядовыми специалистами.

Большая ответственность — смешные деньги

Специалистов с высокой квалификацией, которые согласятся работать «за копейки», днём с огнём не сыскать, отмечает в разговоре с «ОГ» глава администрации ЗАТО Уральский Игорь Сыропятов. По его словам, повышения оплаты труда муниципальным служащим не происходит с 2013 года. Те молодые специалисты, которые приходят в администрацию, вынуждены целый год трудиться за мизерную плату до прохождения аттестации.

— А спрос высокий, поскольку документооборот посёлка Уральский ничем не отличается от того же Каменска-Уральского. Маленькие населённые пункты должны разрабатывать такой же пакет документов, как и все остальные, — рассказывает Игорь Сыропятов.

Сейчас в городе уже в третий раз подбирают кандидата на должность специалиста администрации по образованию. Как отмечает Игорь Сыропятов, человек на этой должности занимается тем, что в другом муниципалитете делает целый департамент, и получать за это в посёлке в лучшем случае будет 30 тысяч рублей.

По информации «ОГ», мэры в небольших городах зарабатывают в среднем 60–70 тысяч рублей. Это зарплата менеджера в крупной компании, только зона ответственности, количество проверок различных ведомств, риск штрафов и уголовной ответственности у глав городов в разы выше. Должность «расстрельная», многие ли захотят на неё претендовать?

В итоге, первым лицом может стать человек с нулевым опытом работы в органах местного самоуправления.

— Карьера на предприятиях и в организациях, как правило, идёт ступенчато, а выборы главы могут быть непредсказуемыми, — считает управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов.

С ним соглашается председатель думы Кушвинского ГО Сергей Новосёлов. Пост главы он нынче отдал молодому коллеге Михаилу Слепухину, считает это удачной передачей кресла.

— Руководителей муниципалитетов специально нигде не готовят, поэтому дорогу они себе прокладывают самостоятельно, — говорит Новосёлов, — нынче в конкурсе на пост главы приняли участие шесть кандидатов. Конкуренцию бывшему работнику РЖД, а затем сити-менеджеру Кушвы Михаилу Слепухину составили руководители городских управляющих компаний.

Приглашённые звёзды

Как рассказал «ОГ» председатель Нижнесергинской думы Валерий Еремеев, хуже всего дела с кадрами на госслужбе обстоят в посёлках. Зная об этом, на муниципальные должности претендуют «гастролёры». Например, в рабочем посёлке Атиг на данный момент проходит конкурс на пост главы — среди двух заявившихся кандидатов числится екатеринбуржец.

Выборы главы округа проходят сейчас в Верхотурье. На должность заявились три местных кандидата, в числе которых сам экс-глава, и один иногородний — из Красноуральска. Как рассказал председатель думы Алексей Лиханов, за семь лет его работы это не первый случай интереса иногородних к округу: тут побывали и тагильчане, и дегтярцы, и екатеринбуржцы, а последний глава администрации и вовсе был из Тюмени.

В Нижней Туре признаются, что приезжим специалистам были бы даже рады, но, как рассказал недавно избранный глава округа Алексей Стасёнок, на муниципальную службу сюда не заманить ни жильём, ни высокими зарплатами.

— В том же Екатеринбурге огромный ажиотаж, свистни — и набегут, а в провинциальных городах с кадрами очень тяжело. Нужно, чтобы человек был не запятнан, не замечен в нехороших делах. Выбирать не из кого, — отметил Алексей Стасёнок.

Есть кадровые проблемы и в думах. Хотя, казалось бы, кого избрали, тот и работает. Но с момента выборов не прошло и двух месяцев, а уже два кушвинских депутата по собственному желанию сложили полномочия. Дума до следующих довыборов будет работать в сокращённом составе.

Мэров выпускают на заводах

В городах, где работают крупные градообразующие предприятия, именно они и являются «отделами кадров» для местных администраций. В горнозаводских муниципалитетах мэров с производственным стажем предостаточно. Это Сергей Носов (Нижний Тагил), Александр Оськин (Кировград), Елена Матвеева (Нижняя Салда). Вся эта тройка на прошедших выборах уверенно переизбралась на новый срок. Оказалось, что в этих городах никакой скамейки запасных для мэров нет.

— Недавно пост главы Нижней Салды повторно заняла Елена Матвеева. Выборы прошли предсказуемо, без серьёзной конкуренции. Из 14 присутствовавших на заседании депутатов 13 отдали ей свои голоса, — прокомментировала депутат местной думы, редактор издания «Салдинский рабочий» Инна Долгих.

Когда придёт время, и мэрам-долгожителям понадобятся преемники, искать снова будут на градообразующих предприятиях. Так надёжнее.