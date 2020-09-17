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Культура
17 сентября 2020, 17:04

Участники Ural Music Night смогут бесплатно послать открытки с символикой фестиваля

открытка Ural Music Night

Участники Ural Music Night смогут бесплатно послать открытки с символикой фестиваля. Фото: организаторы фестиваля.

Организаторы Ural Music Night представили новый дизайн открыток с символикой фестиваля. Участники мероприятия вновь смогут бесплатно послать почтовые приветы друзьям и знакомым.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе фестиваля, в этом году посетителям музыкальной ночи представят открытки с новым дизайном. К 18 сентября будет напечатана небольшая партия почтовых карточек – 200 штук. Изданию уточнили, что примерно столько же организаторы подготавливали в прошлом году.

Кроме того, гости мероприятия смогут приобрести и отправить открытки с видами Екатеринбурга, а также карточки, изданные в честь музыкального фестиваля. Почтовый ящик и стойка с открытками расположатся в инфоцентре фестиваля, у памятника основателей Екатеринбурга.

"Облгазете" в пресс-службе УФПС Свердловской области АО "Почта России" рассказали, что стоимость открыток будет варьироваться от 32 до 35 рублей. Для отправки по России придётся доплатить 18 рублей, за границу – 45 рублей.

Интересно, что участникам мероприятия представят почтовую карточку 2017 года. При этом благодаря штемпелю с  переводной датой можно можно будет запечатлеть дату проведения фестиваля в 2020 году. По мнению представителей почты, такая карточка может стать коллекционной.

Фото: пресс-служба УФПС Свердловской области АО "Почта России"

Напомним, в ближайшую пятницу в уральской столице в шестой раз пройдёт Ural Music Night. Екатеринбург вновь станет большой сценой, где выступят более тысячи музыкантов. Ранее "Областная газета" подробно рассказывала о хедлайнерах этого года.

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Областная газета Свердловской области

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Участники Ural Music Night смогут бесплатно послать открытки с символикой фестиваля