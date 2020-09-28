Свердловчанам вручили награды за развитие народных художественных промыслов

Вручение наград состоялось в ходе VIII Международного форума «Большой Урал». Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловчане в числе первых удостоены звания Минпромторга России «Почётный работник народных художественных промыслов». Жителям региона вручили областные и федеральные награды.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, федеральная награда – «Почётный работник народных художественных промыслов» - присуждена заместителю председателя областного художественного экспертного Совета по народным художественным промыслам при министерстве инвестиций и развития региона Александру Максяшину и эксперту Совета Людмиле Сафоновой.

Кроме того, специального звания «Мастер» в этом году удостоены три жителя Туринска: Виктор Кукушкин, Вера Перевалова и Галина Туманова. Все трое специализируются на художественной обработке дерева. Эта же награда вручена екатеринбуржцу Сергею Старикову, который занимается художественной обработкой камня и Елене Ракиповой – мастеру художественной керамики из Сысерти.

Специальное звание «Хранитель» присвоено профессору кафедры истории искусств и музееведения Уральского гуманитарного института УрФУ Галине Голынец, научному редактору Центра народной культуры Среднего Урала Марине Павловой и директору Екатеринбургского музейного центра народного творчества «Гамаюн» Наталье Чикуновой.

Вручение наград состоялось в ходе VIII Международного форума «Большой Урал». Здесь же чествовали 24 победителей конкурса «Народные художественные промыслы. Будущий человек труда». В качестве награды дети получили возможность принять участие в образовательной смене Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» по направлению «Промыслы» в 2021 году. Напомним, главной темой VIII Международного туристского форума «Большой Урал» в этом году стал поиск новых возможностей в изменившихся для отрасли условиях.

Специальные звания «Мастер» и «Хранитель» народных художественных промыслов Свердловской области присуждаются по инициативе губернатора региона Евгения Куйвашева с 2016 года и сопровождаются выплатой премии губернатора в размере 50 тысяч рублей.

По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уделяет особое внимание поддержке народных художественных промыслов. «Сегодня мы отмечаем вклад людей, которые хранят уникальный культурный код региона. Мы гордимся вами. Спасибо за то, что вы делаете каждый день», – отметила министр.

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