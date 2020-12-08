Тимофей Радя поборется с Моргенштерном и Дудём за звание «культурного человека года»

Тимофей Радя поборется с Моргенштерном и Дудём за звание «культурного человека года». Фото: сайт Forbes.

Уличный художник из Екатеринбурга Тимофея Радя стал одним из семерых претендентов на звание «культурного человека-2020». Его номинация звучит как «Флагман российского стрит-арта».

Вместе с ним в списке оказались рэпер Моргенштерн (две его песни вошли в десятку самых популярных музыкальных видео на YouTube за 2020 год), журналист и блогер Юрий Дудь, режиссёр Кирилл Серебренников, директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Марина Лошак, актриса Чулпан Хаматова, ведущий Максим Галкин.

Претендентов представила редакция Forbes Life, оставив выбор за читателями. Все желающие могут проголосовать за одного из предложенных деятелей культуры и медиа до 20 декабря.

«Героями этого года стали как популярные блогеры, так и маститые деятели искусства – пандемия и онлайн дали возможность каждому проявить себя в той сфере культуры, которую он представляет», – говорится на сайте.

Отмечается, что в рамках проекта «Культурные итоги 2020 года» планируется провести несколько голосований. Участникам предстоит выбрать победителей в номинациях «Культурное событие года», «Культурный человек года», «Скандал года» и «Социально-благотворительная акция года». По завершении проекта планируется сравнить выбор редакции и читателей.

На данный момент в голосовании приняли участие 747 человек. Лидирует Юрий Дудь. У него 47% голосов. Второе место с 12% голосов делят Тимофей Радя и Марина Лошак.

Напомним, екатеринбургский художник известен многими работами, выполненными в столице Урала. Одна из самых узнаваемых – яркие оранжевые абажуры, которые устанавливаются у оперного театра перед Новым годом или в начале января.

Добавим, в конце июля Тимофей Радя сжёг свою новую работу. Арт-объект «Futur» был выполнен и уничтожен в преддверии фестиваля документального кино о новой культуре.