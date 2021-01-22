Опубликована программа празднования 90-летия со дня рождения первого Президента России в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге 1 февраля отметят 90-летие со дня рождения первого Президента России Бориса Ельцина. В этот день в Ельцин Центре пройдёт ряд мероприятий.

В программе на 1 февраля значатся:

10:00 – возложение цветов к памятнику Борису Ельцину;

– возложение цветов к памятнику Борису Ельцину; с 10:00 до 21:00 можно бесплатно посетить выставку «Новая живопись Екатеринбурга» в Арт-галерее;

можно бесплатно посетить выставку «Новая живопись Екатеринбурга» в Арт-галерее; с 10:00 до 20:00 можно бесплатно посетить Музей Бориса Ельцина;

можно бесплатно посетить Музей Бориса Ельцина; в 15:00 и 19:00 организуют сборные экскурсии по музею (необходима предварительная регистрация);

организуют сборные экскурсии по музею (необходима предварительная регистрация); с 16:00 до 20:00 пройдёт фестиваль «Квест-фест». На выбор посетителей – один из тематических маршрутов по музею;

пройдёт фестиваль «Квест-фест». На выбор посетителей – один из тематических маршрутов по музею; в 18:00 состоится кураторская экскурсия по выставке «Новая живопись Екатеринбурга»;

состоится кураторская экскурсия по выставке «Новая живопись Екатеринбурга»; с 19:00 до 19:30 в холле кино-конференц-зала пройдёт официальное открытие фотовыставки «Борис Ельцин. В галстуке и без»;

в холле кино-конференц-зала пройдёт официальное открытие фотовыставки «Борис Ельцин. В галстуке и без»; в 20:30 начнётся интерактивный мультимедийный спектакль «Зачем я это помню?».

Кроме того, до 7 февраля в фойе Музея экспонируется «Орден Дружбы» – шуточный подарок Борису Ельцину от его однокурсников на 60-летие первого Президента РФ, сообщает пресс-служба Ельцин Центра.

Напомним, 1 февраля в режиме онлайн должен был состояться фестиваль «Слова и музыка свободы». Однако, по решению организаторов, его перенесли на 12 июня – день 30-летия первых президентских выборов в России.

Ранее сообщалось, что своё участие в фестивале уже подтвердили писатели Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Дмитрий Глуховский, экономист Сергей Гуриев, историк Андрей Зубов, а также музыканты Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и Шура (лидер группы «Би-2»).