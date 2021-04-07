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7 апреля 2021, 13:46

Екатеринбург снова готовится провести "Встречу выпускников КВН"

КВН в Екатеринбурге

Команды, которые будут участвовать в этом году, пока не называются. Фото: Павел Ворожцов

Чемпионы высшей лиги КВН встретятся в Конгресс-холле МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" 19 июня, в субботу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также пригласил на "Встречу выпускников" ведущего Александра Маслякова.

Первый раз игру Высшей лиги Клуба весёлых и находчивых Екатеринбург принимал в 2019 году. В ней участвовали команды "Уральские пельмени" с Сергеем Светлаковым, "Город Пятигорск" и "Сборная Камызякского края". Игроки выходили также на сцену Конгресс-холла МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", затем игру увидели зрители Первого канала. До этого "Встречи выпускников" проводились в Сочи.

В 2020 году новую "Встречу выпускников" планировалось провести в ноябре, однако её перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Команды, которые будут участвовать в этом году, пока не называются.

"Свердловская область – один из лидеров КВН на протяжении 20 лет. В это движение вовлечены тысячи человек всех возрастов и профессий. Главное, что их объединяет — энергия и креативность. И ещё один замечательный факт, характеризующий нашу тесную связь с миром КВН: здесь, в Екатеринбурге, родился бессменный руководитель и ведущий программы Александр Васильевич Масляков", - приводит департамент информполитики Свердловской области слова Евгения Куйвашева.

Областная газета Свердловской области

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