Названа тема «Библионочи-2021»

В свердловских библиотеках пройдут мероприятия, посвящённые науке, технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Фото: сайт акции.

Определена тема Всероссийской акции «Библионочь». В 2021 году она будет посвящена 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина.

Акция пройдёт 24 апреля под девизом «Книга – путь к звёздам». К «Библионочи» традиционно присоединятся областные, муниципальные, районные, сельские и поселковые библиотеки.

В Свердловской области желание принять участие в мероприятии изъявили уже свыше 750 учреждений. В каждом из них пройдут мероприятия, посвящённые науке, технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос.

Как уточнили в департаменте информполитики региона, благодаря смягчению ограничительных мер по коронавирусу акция состоится в двух форматах – оффлайн и онлайн. Мероприятия стартуют в 18:00. С полной программой акции на Среднем Урале можно ознакомиться здесь.

«Библионочь» пройдёт в России уже в десятый раз.

Напомним, в прошлом году «Библионочь» прошла в формате онлайн-трансляции. "Облгазета" рассказывала, что свердловские библиотеки не растерялись и не отказались от акции. В короткий срок они переформатировали традиционное мероприятие в новом виде.

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